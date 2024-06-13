الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز

ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟.. دار الإفتاء تجيب

يوم عرفة
يوم عرفة

تزايد البحث عبر المواقع الإلكترونية، عن حكم صيام يوم عرفة، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات، حيث أن موعد وقفة عرفات يوم السبت القادم، ويتبارك كثيرا من المسلمين بيوم وقفة عرفات لذلك لأن صيامة يكفر سنة ماضية وسنة قادمة مثلما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى حديثه عن فضل صيام يوم عرفة. 

حكم صيام يوم عرفة

وعن حكم صيام يوم عرفة، قالت دار الإفتاء إن صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذى الحجة لغير الحاج سنَّة مؤكدة؛ حيث صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، وقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 

  • "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ" أخرجه مسلم.

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دار الإفتاء: يوم عرفة من أفضل الأيام 

وتابعت " دار الإفتاء" أن يوم عرفة من أفضل الأيام؛ لحديث مسلم: "مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ"، وأما بالنسبة للحاج فقد ذهب جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- إلى عدم استحباب صوم يوم عرفة للحاج ولو كان قويًّا، وصومه مكروه له عند المالكية والحنابلة وخلاف الأَولى عند الشافعية؛ لما روت أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ، أخرجه البخاري.

وَأضافت “دار الإفتاء” عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ. أخرجه الترمذي.

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