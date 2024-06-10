موعد صلاة عيد الأضحى 2024| صيغة تكبيرات العيد الكبير

ننشر موعد صلاة عيد الأضحى 2024 وصيغة تكبيرات العيد الكبير فأيام معدودة تفصلنا عن عيد الأضحى، وذلك بعد أن أعلنت دارُ الإفتاءِ أن يومَ الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1444 هجريًّا، والسبت 15 يونيو يوم وقفة عرفات، والأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى ومع قرب عيد الأضحى المبارك، يتسائل الكثير من المواطنين عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات مصر.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024



ونستعرض معكم موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات الجمهورية، الأحد المقبل، أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما يلى:

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة 6:18

الجيزة 6:18

الإسكندرية 6:20

بورسعيد 6:11

السويس 6:13

العريش 6:05

الطور 6:13

سانت كاترين 6:11

طابا 6:05

شرم الشيخ 6:11

دمنهور 6:19

طنطا 6:17

المنصورة 6:15

الزقازيق 6:16

بنها 6:17

شبين الكوم 6:18

كفر الشيخ 6:17

الفيوم 6:21

بنى سويف 6:21

المنيا 6:25

أسيوط 6:25

سوهاج 6:24

قنا 6:21

أسوان 6:25

أبو سمبل 6:34

صلاة عيد الأضحى 2024 في مرسى مطروح تأتي في تمام الساعة 6:31

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الغردقة تأتي في تمام الساعة 6:15

صلاة عيد الأضحى 2024 في الخارجة تأتي في تمام الساعة 6:33

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الإسماعيلية تأتي في تمام الساعة 6:12

صلاة عيد الأضحى 2024 في دمياط تأتي في تمام الساعة 6:12

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في السلوم تأتي في تمام الساعة 6:39

صلاة عيد الأضحى 2024 في نويبع تأتي في تمام الساعة 6:07

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في حلايب تأتي في تمام الساعة 6:14

صلاة عيد الأضحى 2024 في شلاتين تأتي في تمام الساعة 6:16.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله”.