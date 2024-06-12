بالتوقيت المحلي.. موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع المحافظات

أيام معدودة تفصلنا عن ميعاد العيد الكبير، ويشغل بال المسلمين معرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع المحافظات عبر جوجل، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يكون يوم السبت الموافق 15 يونيو هو يوم وقفة عرفات، ويوم الأحد 16 من يونيو يكون أول أيام عيد الأضحى.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع المحافظات

ومع قرب موعد عيد الأضحى المبارك، يتسائل الالآف من المواطنين عن مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، وهو ما قد كشفت عنه الحسابات الفلكية، وهي كما يلى:

وينشر "الدستور" موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمدن ومحافظات الجمهورية، في أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد المقبل، وهي كما يلى:

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024

القاهرة 6:18

محافظة الجيزة 6:18

الإسكندرية 6:20

بورسعيد 6:11

محافظة السويس 6:13

العريش 6:05

الطور 6:13

سانت كاترين 6:11

طابا 6:05

شرم الشيخ 6:11

دمنهور 6:19

طنطا 6:17

المنصورة 6:15

الزقازيق 6:16

بنها 6:17

شبين الكوم 6:18

كفر الشيخ 6:17

الفيوم 6:21

بنى سويف 6:21

المنيا 6:25

أسيوط 6:25

سوهاج 6:24

قنا 6:21

أسوان 6:25

أبو سمبل 6:34

محافظة مرسى مطروح 6:31

الغردقة 6:15

الخارجة 6:33

محافظة الإسماعيلية 6:12

محافظة دمياط 6:12

السلوم 6:39

نويبع 6:07

حلايب 6:14

شلاتين 6:16

موعد إجازة عيد الأضحى 2024

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالبدء لإجازة عيد الأضحى من يوم السبت الموافق ١٥ في شهر يونيو الجاري إلى يوم الخميس الموافق ٢٠ في نفس الشهر.