الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتوقيت المحلي.. موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع المحافظات

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

أيام معدودة تفصلنا عن ميعاد العيد الكبير، ويشغل بال المسلمين معرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع المحافظات عبر جوجل، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يكون يوم السبت الموافق 15 يونيو هو يوم وقفة عرفات، ويوم الأحد 16 من يونيو يكون أول أيام عيد الأضحى.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع المحافظات

ومع قرب موعد عيد الأضحى المبارك، يتسائل الالآف من المواطنين عن مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، وهو ما قد كشفت عنه الحسابات الفلكية، وهي كما يلى:

وينشر "الدستور" موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمدن ومحافظات الجمهورية، في أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد المقبل، وهي  كما يلى:

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024

  • القاهرة 6:18
  • محافظة الجيزة 6:18
  • الإسكندرية 6:20
  • بورسعيد 6:11
  • محافظة السويس 6:13
  • العريش 6:05
  • الطور 6:13
  • سانت كاترين 6:11
  • طابا 6:05
  • شرم الشيخ 6:11
  • دمنهور 6:19
  • طنطا 6:17
  • المنصورة 6:15
  • الزقازيق 6:16
  • بنها 6:17
  • شبين الكوم 6:18
  • كفر الشيخ 6:17
  • الفيوم 6:21
  • بنى سويف 6:21
  • المنيا 6:25
  • أسيوط 6:25
  • سوهاج 6:24
  • قنا 6:21
  • أسوان 6:25
  • أبو سمبل 6:34
  • محافظة مرسى مطروح 6:31
  • الغردقة 6:15
  • الخارجة 6:33
  • محافظة الإسماعيلية 6:12
  • محافظة دمياط 6:12
  • السلوم 6:39
  • نويبع 6:07
  • حلايب 6:14
  • شلاتين 6:16

مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 12-6-2024 فى محافظات مصر

"مدبولى" يُهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك

موعد إجازة عيد الأضحى 2024

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالبدء لإجازة عيد الأضحى  من يوم السبت الموافق ١٥ في شهر يونيو الجاري إلى يوم الخميس الموافق ٢٠ في نفس الشهر.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 موعد صلاة عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى 2024 عيد الأضحى 2024 في جميع المحافظات صلاة عيد الأضحى مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 مواعيد صلاة عيد الأضحى عيد الاضحى 2024

مواد متعلقة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والبنوك

إجازة عيد الاضحى 2024 للقطاع العام والخاص

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

4 ملايين جنيه وتنازل لوجه الله.. نجاة عصام صاصا من السجن في دهس مواطن على الدائري

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

تعويض مليار جنيه.. جلسة عاجلة لمحاكمة عمرو دياب فى واقعة الصفع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة