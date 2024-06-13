الكباري.. سياسة سرية في الأهلي "لإبعاد الخطر"

تسببت تصريحات محمد عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، في لقاء تليفزيوني، التي باستخدام مسئولو المارد الأحمر في السنوات الماضية "الكباري" الخارجية لانتقال أي لاعب إلى القلعة الحمراء، في حالة من الجدل بين جماهير القطبين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعادت تلك التصريحات للأذهان أزمة جماهير الإسماعيلي مع إدارة الأهلي وجماهيره، بعد تفريغ فريقه بالكامل عقب حصوله على آخر بطولة للدراويش، خاصة العصر الذهبي الذي ضم محمد بركات وإسلام الشاطر وعماد النحاس وسيد معوض.

وأشعل عضو مجلس إدارة الأهلي السابق السوشيال ميديا بعد قوله "لو محتاج لاعب هعمل 100 كوبري وجبل عشان يجي الأهلي، وكان في لاعب في نادي الزمالك اسمه إيمانويل أمونيكي، وكان كل ماتش يجيب فينا جول، جبتله عرض من ألمانيا عشان يمشي من الزمالك عشان كان بيعكنن على الأهلاوية ودا مينفعش" نيران الغضب لدي الجماهير لتفتح الباب أمام أزمة الكباري التي عاني منها الأندية المصرية من خلال مخططات القلعة الحمراء في خطف أفضل العناصر من الأندية المنافسة".

أبرز اللاعبين الذين انضموا للأهلي عن طريقة الكباري

بدأت القصة عام 1973 باعندما اقترح المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة الحالي علي الكابتن صالح سليم والفريق محسن مرتجي ضم طاهر الشيخ وتم التفاوض مع عبد العزيز سالم رئيس مجلس إدارة النادى الأولمبى وطلبوا شراء اللاعب، فطلب الاستغناء عن اللاعب مقابل 50 ألف جنيه المبالغة في القيمة المالية جعل القيعي يخترع كوبري أستراليا، بعدما طلب من اللاعب السفر إلى خارج البلاد، والبقاء هناك لمدة عام كامل قبل العودة إلى مصر، وسافر إلى لبنان ثم كندا، حيث تزوج هناك أخت زوجة شقيق القيعي، ونجحت الحيلة بالفعل خاصة بعدما أذاع اللاعب بالاتفاق مع القيعي خبرًا في الإسكندرية أنه لن يعود إلى مصر أبدًا وسيستقر في كندا ليتمكن الأهلي من ضمه في النهاية مقابل 5 آلاف جنيهًا مصريًا سُددت بلعب مباراة ودية مع الأولمبي ذهب ريعها للأخير.

سيد معوض رحل من الإسماعيلي إلى طرابزون التركي

انتقل سيد معوض الظيهر الأيسر من الإسماعيلي إلى الأهلي عن طريق الكوبري، في وقت كان خلاله الدراويش ينافس بقوة على الألقاب المحلية ويرفض التفريط في نجومه للمنافسين ليعود إلى القاهرة بعد 6 أشهر مرتديا القميص الأحمر للنادي الأهلي عام 2008

الغاني جون انتوي من الإسماعيلي إلي كوبري الشباب السعودي

الغاني جون أنتوي من اللاعبين الأجانب الذين انضموا في سيناريو "الكوبري" في الصفقات المصرية حيث انتقل من الإسماعيلي إلى الشباب السعودي ليعود بعد أشهر إلى الأهلي، بعد سلسلة من المفاوضات غير الناجحة بين الناديين في مصر.

السولية من الشعب الإماراتي إلي الأهلي

بعد فشل محاولات النادي الأهلي لضم عمرو السولية أحد أبرز لاعبي الإسماعيلي وقتها رحل في صفقة غير متوقعة إلى نادي الشعب الإماراتي موسم 2015-2016، ليقضي أقل من 6 أشهر ثم ينتقل رسميا إلى الأهلي.

محمود كهربا من الزمالك إلي كوبري ألافيش البرتغالي

تعد صفقة انتقال محمود كهربا من الصفقات الأشهر على الإطلاق التي تمت على طريقة الكوبري، حيث رحل اللاعب عن نادي الزمالك في صيف 2019 إلى نادي ألافيش البرتغالي، قبل أن يعود في يناير 2020 إلى مصر عبر بوابة الأهلي.

إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي إلي الأهلي

انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي كما هو متوقع خلال الصيف الجاري بعد رحلة قصيرة في الدنمارك جعلت لاعب الزمالك السابق تاريخ "صفقات الكوبري"، وينضم إلى اللاعبين القلائل الذين لعبوا لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.