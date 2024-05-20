تعرف على طريقة التسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية 2024

ننشر طريقة التسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية 2024 حيث يبحث الكثيرون عن طريقة التسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية 2024، عبر محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، بمناسبة انتهاء موسم الامتحانات وبدء إجازة أخر العام في صيف 2024 حيث يبحث عدد من المواطنين عن دورات تدريبية لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي لابنائهم، ويرصد "الدستور" كل التفاصيل عن المبادرة خلال السطور التالية.

مبادرة براعم مصر الرقمية

تعتبر مبادرة براعم مصر الرقمية، هي مبادرة مجانية تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى تطوير والنهوض بالمستوى التعليمي والتكنولوجي للأطفال والشباب، وبناء انسان قادر على التعامل مع المهارات التكنولوجية والرقمية.

نظام مبادرة مصر الرقمية

يتضمن نظام المبادرة جلسات تطبيقية في مراكز التدريب وذلك لمدة شهر، كما سيتم توفير مراكز تدريب في كل محافظة تابعة للملتحقين بالمنحة، وسيتم الإعلان عن مراكز التدريب في المحافظات بعد الانتهاء من فترة التسجيل.

التسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن التسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية 2024، سيكون متاح حتى يوم السبت الموافق 18 مايو 2024، مشددة على ضرورة التأكد من كتابة البيانات بدقة في استمارة البيانات خاصة البريد الإلكتروني للتلميذ «غير مسموح بالتقديم بإيميل واحد لأكثر من تلميذ/ تلميذة»، إليك خطوات التسجيل في المبادرة.

- ادخل على على الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من هنــــــا

- اختر ايقونة براعم مصر الرقمية 2024

- ثم اضغط على التسجيل

- واخيرًا اتبع الخطوات الموجودة في صفحة التسجيل.

شروط التقديم في مبادرة براعم مصر الرقمية 2024

- الجنسية: مصري / مصرية

- السنوات الدراسية: أن يكون المتقدم / المتقدمة من الملتحقين العام القادم (2023/2024) بداية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي فقط.

- مُقيد في إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية: الحكومية / الخاصة / التجريبية / الدولية.

- القدرة على تمييز الحروف والأشكال والتعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة على التعلم عبر الانترنت.

- التفوق العلمي في الدراسة.

- موافقة ولي الأمر على الالتحاق بالمبادرة من خلال التوقيع على الإقرار والتعهد بالالتزام والانتظام في المنحة.