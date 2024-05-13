كيفية التسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية 2024 لطلاب الابتدائي

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن مبادرة براعم مصر الرقمية 2024، تزامنًا مع انتهاء الامتحانات وبدء العطلات الصيفية حيث يبحث عدد من المواطنين عن دورات تدريبية لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي لابنائهم، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" كافة التفاصيل عن المبادرة خلال السطور التالية.

ما هى مبادرة براعم مصر الرقمية 2024؟

مبادرة براعم مصر الرقمية 2024، هي مبادرة مجانية تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى تطوير والنهوض بالمستوى التعليمي والتكنولوجي للأطفال والشباب، وبناء انسان قادر على التعامل مع المهارات التكنولوجية والرقمية.

نظام الدراسة في مبادرة براعم مصر الرقمية 2024

يتضمن النظام التدريبي الصيفي لمبادرة براعم مصر الرقمية 2024 جلسات تطبيقية في مراكز التدريب وذلك لمدة شهر، كما سيتم توفير مراكز تدريب في كل محافظة تابعة للملتحقين بالمنحة، وسيتم الإعلان عن مراكز التدريب في المحافظات بعد الانتهاء من فترة التسجيل.

كيفية التسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن التسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية 2024، سيكون متاح حتى يوم السبت الموافق 18 مايو 2024، مشددة على ضرورة التأكد من كتابة البيانات بدقة في استمارة البيانات خاصة البريد الإلكتروني للتلميذ «غير مسموح بالتقديم بإيميل واحد لأكثر من تلميذ/ تلميذة»، إليك خطوات التسجيل في المبادرة.

- ادخل على على الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من هنــــــا

- اختر ايقونة براعم مصر الرقمية 2024

- ثم اضغط على التسجيل

- واخيرًا اتبع الخطوات الموجودة في صفحة التسجيل.

شروط التقديم في مبادرة براعم مصر الرقمية 2024

- الجنسية: مصري / مصرية

- السنوات الدراسية: أن يكون المتقدم / المتقدمة من الملتحقين العام القادم (2023/2024) بداية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي فقط.

- مُقيد في إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية: الحكومية / الخاصة / التجريبية / الدولية.

- القدرة على تمييز الحروف والأشكال والتعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة على التعلم عبر الانترنت.

- التفوق العلمي في الدراسة.

- موافقة ولي الأمر على الالتحاق بالمبادرة من خلال التوقيع على الإقرار والتعهد بالالتزام والانتظام في المنحة.