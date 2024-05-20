الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

كيف قضى سمير صبرى الأيام الأخيرة فى حياته؟.. ابنة خالته توضح

ليلى أنسي ابنة خالة
ليلى أنسي ابنة خالة الفنان سمير صبري

كشفت ليلى أنسي، ابنة خالة الفنان سمير صبري، أن سمير صبري كان حريصًا دائمًا على جمع العائلة في بيته يوم عيد ميلاده، مؤكدة أنه كان شديد الارتباط بالعائلة وخالاته الخمس وأولادهم.

وقالت، خلال مداخلة لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي"، إنه كان يحتفل بعيد ميلاده مع العائلة، أما أصحابه فكان يحتفل معهم مرة أخرى في الخارج.

 

وأضافت: "كانت عليه خفة دم، تحبي قعدته، طيبة محصلتش، وكان بيحب الحياة لآخر ثانية، كان يقول أعيش وأنا أتمتع بحياتي". 

ولفتت إلى أنه حتى آخر أيامه، كان يذهب للمستشفى يتلقى العلاج، وفي الليل يسهر مع أصحابه". 

 

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سمير صبري السفيرة عزيزة العلاج الفنان سمير صبرى برنامج السفيره عزيزه

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