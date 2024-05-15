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شروط التقديم في مبادرة براعم مصر الرقمية 2024 وطريقة التسجيل

براعم مصر الرقمية
براعم مصر الرقمية

بالتزامن مع انتهاء الامتحانات في بعض الصفوف الدراسية وبدء الإجازات الصيفية، ارتفع البحث على محركات جوجل للسؤال والاستفسار عن مبادرة براعم مصر الرقمية 2024 من قبل أولياء الأمور لتعليم لأبنائهم  البرمجة والذكاء الاصطناعي لذا يستعرض موقع "الدستور" كافة المعلومات حول مبادرة براعم مصر الرقمية 2024 خلال السطور التالية.

ما هي مبادرة براعم مصر الرقمية 2024؟ 

تهدف مبادرة براعم مصر الرقمية إلى النهوض بالمستوى التعليمي والمعرفي والتكنولوجي للأطفال وصغار الشباب بالإضافة إلى أنها تهدف إلى بناء إنسان ناجح وقادر على التعامل مع المهارات الرقمية ومواكبة التطور التكنولوجي الحالي، وتلك المبادرة مجانية تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شروط التقديم في مبادرة براعم مصر الرقمية 2024 

- الجنسية: مصري / مصرية 

- السنوات الدراسية: أن يكون المتقدم / المتقدمة من الملتحقين العام القادم (2023/2024) بداية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي فقط.

- مُقيد في إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية: الحكومية / الخاصة / التجريبية / الدولية.

- القدرة على تمييز الحروف والأشكال والتعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة على التعلم عبر الانترنت.

- التفوق العلمي في الدراسة.

- موافقة ولي الأمر على الالتحاق بالمبادرة من خلال التوقيع على الإقرار والتعهد بالالتزام والانتظام في المنحة.

كيفية التسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية 2024 لطلاب الابتدائي

طريقة التسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية 2024

- يبدأ التسجيل من يوم السبت الموافق 18 مايو 2024، وفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (للدخول اضغط هنـــا)

- يقوم الطالب أو ولي الأمر باختيار ايقونة براعم مصر الرقمية 2024 .

- يضغط الطالب أو ولي الأمر على أيقونة التسجيل.

- وأخيرًا، اتبع الخطوات في صفحة التسجيل.

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كيفية التسجيل في مبادرة براعم مصر الرقمية 2024 لطلاب الابتدائي

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