الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمره 85 عامًا.. من هو المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي؟

خامنئي
خامنئي

أثر إعلان الحكومة الإيرانية اليوم وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي جراء تحطم مروحية كانت تقله الجدل بشأن مستقبل الرئاسة في إيران خاصة وأن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي هو الرمز والقائد الأعلى للدولة ويتخطى دوره وصلاحياته دور رئيس الجمهورية.

المرشد الأعلى يوافق على تولي نائب الرئيس الإيراني 

ووافق المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي اليوم على تولي محمد مخبر نائب الرئيس الإيراني الراحل رئاسة البلاد مؤقتا لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 50 يوما، ما يكشف عن دور واهمية المرشد الأعلى في حكم الدولة.

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من هو المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي؟

و علي خامنئي هو المرشد الثاني للثورة الإيرانية فقد تولى هذا المنصب منذ يونيو 1989 بعد وفاة روح الله الخميني أول مرشد للثورة الإسلامية الايرانية التي اندلعت عام 1979، وقد لعب دورا بارزا في تثبيت الدولة الجديدة بعد وفاة الخميني وعزز من موقع المرشد الأعلى وصلاحياته فهو أقوى من رئيس الجمهورية.

ويبلغ خامنئي من العمر 85 عاما فهو من مواليد أبريل 1939، وقد أثار كبر سنه ومرضه الجدل بشان صحته ومن سيكون خليفته فقد كان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي من أبرز المرشحين لخلافة خامنئي في منصب المرشد الأعلى فقد كان من أشد المقربين له ودعم فوزه في انتخابات الرئاسة.

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مكانة المرشد الأعلى للثورة الإيراني في إيران

ويتم اختيار المرشد الأعلى للثورة من قبل مجلس الخبراء المكونة من 88 من رجال الدين وقد أتي خامنئي عن طريقها ويحظى بسيطرة كبيرة عليها رغم أن أعضاء هذا المجلس ينتخبون على 8 سنوات من قبل الايرانيين، فيجب أن يوافق على ترشحهم أولا مجلس صيانة الدستور الخاضع لخامنئي والذي يوافق كذلك على مرشحي الرئاسة.

ويعتبر المرشد الأعلى من اكثر الشخصيات إثارة للجدل في إيران فكان من أبرز قادة المعارضة ضد حكم الشاه رضا بهلوي، وعمل بشكل وثيق مع خامنئي في الخارج من أجل إسقاط حكم الشاه ونجحا في ذلك واستمر صعوده داخل النظام الايراني، وقد تعرض لاحقا عام 1981 لمحاولة اغتيال عن طريق زرع قنبلة في جهاز تسجيل على منبره أثناء إلقاء الخطبة وتعرض لإصابات بالغة إلا أنه نجا منها بأعجوبة، وصار من أهم رموز الدولة حتى بلغ قمتها بعد وفاة الخميني.

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