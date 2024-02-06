المرشد الأعلى الإيرانى يوجه رسالة إلى الدول العربية بشأن الاحتلال الإسرائيلى

دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الشخصيات البارزة في المجتمع الإسلامي إلى الضغط على حكومات بلدانهم لقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل والتوقف عن تقديم أي نوع من الدعم لها.

وشدد خامنئي على أنه يتعين على السياسيين والعلماء والصحفيين في الدول الإسلامية إعلام الناس ودعوتهم للضغط على حكوماتهم لتوجيه ضربة قوية للنظام الصهيوني وهذه الضربة، على حد تعبيره، لا تعني الحرب، بل "قطع العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، دعا خامنئي، الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.