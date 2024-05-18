السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقرير أمريكى: غزة تواجه مجاعة.. والرصيف الأمريكى لن يؤدى وظيفة معبر رفح

المجاعة فى غزة
المجاعة فى غزة

حذرت منظمات الإغاثة من أزمة تلوح في الأفق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بسبب عدم وجود أي طعام أو مواد غذائية لتوزيعها على سكان القطاع منذ إغلاق معبر رفح البري قبل أكثر من أسبوع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حتى مع دخول أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر رصيف مؤقت أقامته الولايات المتحدة والذي لن يكون كافيا على الإطلاق لدعم القطاع.

وحسب تقرير لشبكة "NPR" الأمريكية أكد ماثيو هولينجورث، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، نفاد الغذاء في رفح رغم أن لديهم بعض المواد الغذائية في مناطق أخرى من غزة، ولكن هذه الإمدادات آخذة في التناقص أيضًا. 

وتابع: "علينا أن نكون حذرين للغاية فيما نفعله بها، ويتعين علينا استهداف مجتمعات محددة في أشد الاحتياجات وعلينا تحديد أولويات ما نقدمه".

txt

الرصيف الأمريكى العائم يدخل الخدمة.. تفاصيل أول شحنة مساعدات بريطانية لـ غزة

معبر رفح شريان أساسى لقطاع غزة

وأوضح التقرير الأمريكي أن معبر رفح البري من ناحية مصر كان بمثابة شريان حياة، حيث سهل تدفق المساعدات إلى ما يقرب من 1.3 مليون شخص كانوا لجأوا إلى المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، معظمهم بعد فرارهم من القتال في الشمال والوسط حتى سيطرة القوات الإسرائيلية على المدينة ثم إغلاق معبر رفح منذ ذلك الحين ولم يدخل سوى قدر ضئيل من المساعدات عبر المعابر الحدودية الأخرى.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 630 ألف شخص فروا من رفح مع تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في المدينة، كما قامت مجموعات الإغاثة بإخلاء العديد من مطابخها في وسط غزة وتقوم بإعادة بنائها.

txt

"الأونروا": الرصيف البحرى فى غزة لا يمكن أن يكون بديلا للمعابر البرية

الرصيف الأمريكى يعجز عن دعم قطاع غزة

وبمجرد وصول الرصيف الأمريكي إلى طاقته القصوى، فإنه يمكنه تسهيل مرور حوالي 150 شاحنة من المساعدات يوميًا فقط، فيما قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين الفلسطينيين، إن هذا الأمر سيساعد، لكنه لن يكون على نطاق كافٍ للاستجابة للاحتياجات غير العادية للسكان.

ولكن مع تحذير الخبراء من أن المجاعة قد ترسخت بالفعل في بعض مناطق شمال غزة والجوع الشديد في جميع أنحاء القطاع، قال لازاريني إن الرصيف: "لن يكون بديلا للمعابر البرية".

وأكد لازاريني أن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا اليوم هو في الواقع نقل المواد الغذائية والمساعدات داخل قطاع غزة بسبب العملية العسكرية.

txt

اليوم 225 للعدوان.. الاحتلال يوسع غاراته فى رفح وجباليا

مدينة رفح قطاع غزة جنوب قطاع غزة معبر رفح البري إغلاق معبر رفح البري الإحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة

مواد متعلقة

الاحتلال يعلن قتل قيادى بارز بحركة الجهاد الإسلامى فى رفح الفلسطينية

السلطة الفلسطينية تُجهض مخططًا إسرائيليًا جديدًا بشأن إدارة معبر رفح

نيويورك تايمز: المساعدات الإنسانية لغزة توقفت بسبب سيطرة إسرائيل على رفح الفلسطينية

"OpenAI" تُهدد عرش "جوجل" بطرح "GPT-4o" المجاني

شهادة مايكل كوهين بشأن علاقة ترامب بممثلة إباحية تفجر مفاجآت جديدة (القصة الكاملة)

الذكاء الاصطناعى يشعل سباق التسلح بين الصين والولايات المتحدة

مواجهة جديدة.. أسرار تغييرات بوتين المفاجئة فى الحكومة الروسية الجديدة

توظيف الحرائق كسلاح فى السودان يدمر المدن والقرى.. ودارفور الأكثر تضررًا

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى: لا صحة للمزاعم الإسرائيلية بشأن تراجع مصر عن انضمامها لدعوى جنوب إفريقيا ضد تل أبيب بمحكمة العدل

أسعار الأضاحى اليوم 18 مايو 2024.. انخفاض ملحوظ مع اقتراب عيد الأضحى

عاجل|لو بتفكر تشتري.. اعرف أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو 2024

الأهلى فى ضيافة الترجى الليلة لانتزاع لقبه الـ12 فى دورى أبطال إفريقيا

تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية قبل دخول اللجان بالمنوفية

الاحتلال يعلن قتل قيادى بارز بحركة الجهاد الإسلامى فى رفح الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن قتل قيادى بارز بحركة الجهاد الإسلامى فى رفح الفلسطينية

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا