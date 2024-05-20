تداول امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر "تليجرام"

تداول جروب عبر موقع "تليجرام" صور امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة، عبر تطبيق تليجرام، بعد مرور ثلث ساعة من بدء الامتحان.

وزعم أدمن الجروب الذي نشر صور الامتحان، أنه نفس الامتحان الأصلي الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

امتحانات الشهادة الإعدادية

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الثاني، الدور الأول للعام الدراسى 2023 /2024، الخميس الماضي.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الامتحان في مادة العلوم، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، حيث تم الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (نهاية العام) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م، والتي تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٢.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة والمباني التعليمية، لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات، وكذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومي وإزالة كل الإشغالات.