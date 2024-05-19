تشديدات بالإسماعيلية فى امتحانات الشهادة الإعدادية

انطلقت امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين وضعاف السمع بجميع مدارس محافظة الإسماعيلية للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق الامتحانات

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وذلك على مستوى الـ٨ إدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، موجهًا على العمل بتوفير الأمن والسلامة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

جولات وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية

وتفقد محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اللجان الامتحانية بمدرسة ٢٥ يناير الإعدادية بنين ومدرسة المستقبل الإعدادية التابعين لإدارة أبوصوير التعليمية، هذا إلى جانب تفقد اللجان الامتحانية بمدارس السلام التجريبية الرسمية لغات ومدرسة ٢٥ يناير الإعدادية التابعة لإدارة شمال التعليمية، وذلك لمتابعة سير اللجان الامتحانية.

تشديدات صارمة في امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

وشدَّد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية على ضرورة اتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنفيذ ما ورد من الوزارة، موجهًا بضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات بالإدارة التعليمية للتدخل الفوري وحل أي عقبات تواجه العملية الامتحانية.

منع استخدام الهاتف ودخول إحدى مدارس الإسماعيلية أثناء الامتحانات

كما تم التأكيد على منع استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وضرورة غلق بوابات المدارس، وعدم السماح لأي شخص بدخول المدرسة أثناء فترة الامتحانات من غير المختصين، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وجدير بالذكر أنه تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام ٢٨٠٠٠ طالب وطالبة تم توزيعهم على ١٦٧ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد اعتمد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لهذا العام، والتي بدأت أمس وتستمر حتى ٢٣ مايو الجاري.