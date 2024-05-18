السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الرعاية الصحية" فخورة بفوز المجمع الطبي بالإسماعيلية بالمركز الأول في مؤتمر القلب بميونخ

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

عبر الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، عن فخره بفوز فريق قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، بالمركز الأول في مؤتمر قسطرة القلب المعقدة "Practice Pearls Of Interventional CARDIOLOGY" الذي عُقد بمركز القلب العالمي بمدينة ميونخ بألمانيا. ومثل الفريق بالمؤتمر  الدكتور وسام الدين حداد الشافعي، خبير قسطرة القلب التداخلية المعقدة.

تنافس ٩٠ حالة طبية معقدة في المؤتمر 

وأوضح الدكتور محمد سامي أنه تم التنافس مع أكثر من 90 حالة طبية معقدة من مختلف دول العالم فى ألمانيا، وقدم فريق قسطرة القلب الحالة المشاركة بالمؤتمر وهى لعلاج مريضة كانت تعانى من جلطة حادة بالشريان التاجى نتيجة إصابتها بعيب خلقى معقد بجذع الشريان الأيسر، ومن خلال إعادة تشكيل القسطرة التشخيصية واستخدامها بطريقة مبتكرة تم فتح الشريان رغم خروجه غير الطبيعي عن منبته، وقد نجح الفريق الطبي المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبي فى إجراء القسطرة العلاجية وتركيب الدعامة الدوائية وبدقة وكفاءة متناهية للمريضة، وذلك باستخدام آليات مبتكرة وغير تقليدية لقسطرة القلب التداخلية.

إنجاز جديد لهيئة الرعاية بفوز المجمع الطبي

أضاف أن حصول فريق قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي على المركز الأول في مؤتمر القلب بألمانيا يعد إنجازًا وفخرًا للهيئة وللقطاع الطبي في مصر، ويبرز  القدرات العلمية والتقنية المتقدمة التي تتمتع بها الكوادر الطبية المصرية استنادًا على استخدام آليات مبتكرة وغير تقليدية في علاج حالات طبية معقدة وهو ما يعكس التزام الكوادر الطبية بهيئة الرعاية الصحية بتحقيق أفضل نتائج للمرضى.

جهود فريق قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي 

وثمن سامي، جهود فريق قسطرة القلب بالمجمع وكل من ساهم في الوصول لهذا الإنجاز المشرف، ودورهم المتميز والدؤوب فى تحسين جودة الخدمات الصحية، وهو ما يؤكد تقديم أفضل رعاية صحية متميزة للمتعاملين بنظام التأمين الصحي الشامل.

شكر للفريق الطبي 

وتقدم مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، بخالص التقدير للفريق الطبي  المتميز الدكتور وسام الدين حداد الشافعي، خبير قسطرة القلب التداخلية المعقدة، الدكتور عادل محروس اخصائي القلب والقسطرة القلبية، والدكتور باهر القاضي، نائب القلب والقسطرة القلبية، وفنيّو الأشعة محمد جمال، وأحمد صالح، وأحمد المرغني، والدكتور محمد سليمان مدير وحدة  القسطره القلبية، والدكتورة جميلة نصر رئيس قسم القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي.
 

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