"قناة السويس" تشارك في تدشين الاتحاد الدولي للتعليم المهني بجامعة بكين

شارك الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، في حفل تأسيس الاتحاد الدولي للتعليم المهني بجامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات، بدعوة من جامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات، الشريك العلمي لجامعة قناة السويس في تأسيس الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

وألقى مندور كلمة خلال حفل تدشين التحالف، عبر فيها عن شكره لجامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات على دعوتها للمشاركة في هذا الحفل، مؤكدًا أن الجامعة تعتز بالتعاون المُثمر، والشراكة العلمية الفعالة مع الجانب الصيني وبالأخص جامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات.

أعرب عن اعتزازه وتقديره لمشاركة الجامعة كعضو مؤسس في هذا الإتحاد بعد أن شاركت 31 يناير الماضي في تأسيس الإتحاد الدولي للتعليم الرقمي.

وقال إن التحالف الدولي للتعليم والتدريب المهني هو منصة جديدة للتعاون في تطوير التعليم المهني بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم المهني عبر ابتكار أساليب جديدة في مجال التدريس’ تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتطوير جودة التعليم المهني من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر.

رئيس جامعة قناة السويس يكلف شريف فاروق بالعمل أمينا عاما للجامعة

كان أصدر رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بتكليف شريف فاروق إبراهيم جاب الله أمين الجامعة المساعد بالمستوى الوظيفي مدير عام، للقيام بتسيير أعمال أمين عام الجامعة.

مراسم تسليم القرار

أكد الدكتور ناصر مندور، أن منصب أمين عام الجامعة أهم منصب إداري بالجامعة ويُمثل رأس الهرم الإداري، متمنيًا أن يكون الأستاذ شريف فاروق إضافة جديدة لهذا المنصب الذي شغله قامات إدارية شديدة التميز.

وطالبه بتلبية احتياجات جميع العاملين والنظر في مشاكلهم والسعي الدؤوب نحو الارتقاء بمستوى الجهاز الإداري بالجامعة.

يُذكر أن شريف فاروق بدأ مشواره في العمل الإداري مراجع حسابات بالوحدة الحسابية، ثم رئيس الوحدة الحسابية الفرعية لكلية الطب، ثم مديرًا للدفع والتحصيل الالكتروني، فأمين عام جامعة مساعد.

كما شغل العديد من المناصب القيادية منها المدير المالي لمركز القياس والتقويم، وأمين صندوق جمعية التكافل والزمالة، وعمل منسقًا لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023- 2030، كما اجتاز الكثير من الدورات منها دورات مكافحة الفساد، ودورة المدير العموم بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.