السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة قناة السويس تُطلق حملات توعوية صحية عن السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن تدشين حملات توعوية صحية عن السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الإسماعيلية بإشراف كريمة ناصر مدير الوحدة، تستهدف الحملة العاملين بالقطاع الحكومي، وذلك تحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

أولى فعاليات حملة التوعية

وفي ذاك السياق - نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة أولى فعاليات الحملة التوعوية بتنظيم ندوة حاضرت بها الدكتورة داليا نور الدين محمد مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، حضرها 58 من العاملين بالمديريات والمراكز والأحياء بالإسماعيلية، وعُقدت الندوة بمركز النيل للإعلام.

وتناولت التوعية عن مقاومة المضادات الحيوية، مع عرض للتصرفات السليمة والإجراءات الصحية في حالات أدوار البرد والإنفلونزا، وطرق أخذ المضاد الحيوي والتي تستوجب استشارة الطبيب، مع توضيح أهمية استكمال الجرعة.

ثم أوضحت الدكتورة إيمان رجب مدرس بكلية التمريض جامعة قناة السويس، مفهوم قواعد السلامة والصحة المهنية وأهميتها وإجراءاتها وأهمية وضع اللوائح الإرشادية بها في أماكن العمل المختلفة وفقًا لطبيعة العمل.

كما تطرقت الندوة للتعريف بالإسعافات الأولية وأهميتها ومحتويات شنطة الإسعافات الأولية، طرق التقييم المبدئى للمصاب وطريقة الاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب (تنفس - نبض)، وكيفية عمل التنفس الصناعى ووضع الإفاقة.

كما تناولت الندوة، التعريف بالإسعافات الأولية للكدمات والحروق والإنعاش القلبي والرئوي وحالات الاختناق وحالات خلع العظام وحالة التعرض لصدمة كهربائية، وفي حالة استنشاق جسم غريب وحالة ابتلاع جسم غريب، وحالات الغرق، التسمم، التشنجات، الإغماء، الحروق.

شهدت الندوة مناقشة مفتوحة مع الحضور، للرد على الأسئلة والاستفسارات حول الإسعافات الأولية.

وعلى هامش الندوة - شاركت مبادرة 100 مليون صحة بتقديم خدمات مجانية للحضور كقياس السكر والضغط والتوعية بكيفية اجراء الفحص الذاتي للثدي ضمن مجموعة الخدمات الصحية للمبادرة.

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