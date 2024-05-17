بحضور 300 طالب.. التحالف الوطنى ينظم مراجعة فلسفة ومنطق لطلاب الثانوية العامة

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الإسماعيلية، الخميس، مراجعة لطلاب الثانوية العامة، لمادة الفلسفة والمنطق في إطار مبادرة التحالف لدعم طلاب الثانوية العامة لتقديم الدعم التعليمي لهم قبل امتحانات نهاية العام الدراسي.

مراجعات في كافة مدن الإسماعيلية

وقال المستشار محمد صالح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية، إن التحالف الوطني نظم مراجعة للفلسفة والمنطق اليوم لطلاب الثانوية العامة وسط حضور تجاوز ال٣٠٠ طالب وطالبة، بشكل مجاني تماما، ضمن مبادرة التحالف الوطني لدعم طلاب الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه، ومن المقرر أن يتم تنظيم العديد من المراجعات لطلاب الثانوية العامة خلال الفترة القادمة، في مختلف أنحاء محافظة الإسماعيلية.

وأوضح، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من إيمان التحالف الوطني بأهمية دورها مجتمع اتجاه كل فئات المستهدفة وخاصة الشباب الذين هم الأساس في تكوين التحالف واستكمال النظارة في محور بناء الإنسان خاصة في قطاع التعليم، مؤكدا على أهمية هذه المراجعات في تعزيز فهم الطلاب للمواد الدراسية وتقويه استعداداتهم لامتحانات الثانوية العامة.

وأجرت “الدستور” بثا مباشرا لمراجعة التحالف الوطني التي شهدت حضور غفير من الطلاب.

انتخاب الخشت عضو لمجلس أمناء التحالف الوطني

يذكر أن الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انتخبت الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عضوًا بمجلس أمناء التحالف في تشكيله الأول بعد انعقاد الجمعية العامة للمرة الأولى في تاريخ التحالف الوطني، حيث تم انتخاب 21 عضوًا في مجلس الأمناء على أن يعين الرئيس عبدالفتاح السيسي 4 أعضاء ليكتمل مجلس الأمناء بتشكيله 25 عضوًا.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والذي وضع الأسس الأولى للتحالف والتكامل بين المجتمع المدني لتعظيم الاستفادة من المؤسسات وتوسيع دائرة المستفيدين على مستوى جميع المحافظات في مصر، كما وجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية لثقتهم بانتخابه كعضو في مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد الخشت، أن جامعة القاهرة كانت حاضرة كجزء من أعمال التحالف الوطني منذ إعلانه في إطار الدور المجتمعي للجامعة، سواء من خلال القوافل الطبية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا أو من خلال القوافل التنموية الشاملة في المناطق النائية والحدودية، وتقديم الخدمات الصحية والتوعوية والتعليمية والمساعدات في توفير السلع الأساسية.



وشدد الخشت، على أن التحالف الوطني منذ إعلانه قدم الكثير من الأدوار المهمة في مساندة ودعم الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أنه على المستوى الداخلي نجحت منظمات التحالف بوصول مساعداتها لجميع الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تكاتف جهود جميع المنظمات وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أقصى استفادة وتوفير حياة كريمة لكل الأسر المحتاجة.