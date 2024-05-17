تفاصيل الاستعدادات النهائية لانطلاق بطولة البحر المتوسط بالإسماعيلية

أجري الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوي، رافقه الكابتن مجدي عبد البديع عضو مجلس الإدارة وخورجي سالثيدو المدير الفني لبطولة حوض البحر المتوسط تحت سن 23 وخوسيه لويس السكرتير العام للبطولة، استعدادات استضافة وفود بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى، وقاعة الاجتماعات واقامة المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده غدا السبت في تمام الحادية عشر صباحا بالإسماعيلية.

غدا انطلاق بطولة البحر المتوسط لألعاب القوي

وكان الاتحاد المصري لألعاب القوى، قد أعلن برئاسة الدكتور سيف شاهين عن شعار بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى، التي ستقام على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية يومي 18 و19 مايو الجاري.

كشف الدكتور احمد حمزة خليفة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوي، ورئيس الوفد المصري لبطولة حوض البحر المتوسط تحت سن 23، أن البطولة تعتبر بطولة نصف العالم وتضم دول من أوربا وآسيا وأفريقيا وهي الدول المطلة علي البحر الأبيض المتوسط.





أضاف احمد حمزة خليفة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوي، أن الدول المشاركة في البطولة تتميز بالقوة والتقارب والخبرة والاهتمام بالرياضة وتطويرها.



أضاف الكابتن مجدي عبد البديع، عضو مجلس الإدارة، أن الاتحاد المصري على حق تنظيم بطولة البحر المتوسط تحت 23 عام لأول مرة والتي تشهد مشاركة 13 دولة هي: مصر - البوسنة والهرسك – لبنان - سان مارينو - كوسوفو - مالطا - فرنسا - البرتغال - سلوفانيا - اليونان - تركيا - كرواتيا - قبرص.



وتشهد الفترة الحالية استعدادات مكثفة من الاتحاد المصري لألعاب القوى لاستقبال الوفود والبعثات المشاركة في بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى تحت 23 عام.