السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق مسابقات بطولة البحر المتوسط بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انطلقت مسابقات اليوم الأول لبطولة حوض البحر المتوسط بالإسماعيلية، من استاد هيئة قناة السويس، بمشاركة 130 لاعب ولاعبة.

وعقد الاتحاد المصري لألعاب القوي برئاسة الدك١تور سيف شاهين المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل انطلاق بطولة حوض البحر المتوسط بمشاركة 13 دولة، والتى تقام بملاعب استاد هيئة قناة السويس يومى ١٨ و١٩ مايو.

 

تفاصيل المؤتمر الصحفي 
وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمرا صحفيا فى إحدى فنادق الإسماعيلية للإعلان عن تفاصيل البطولة برئاسة سيف شاهين رئيس الإتحاد المصرى لألعاب القوى في حضور الكابتن مجدي عبد البديع عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاعلامية، وحضر  برنارد عم سالم رئيس إتحاد البحر المتوسط لألعاب القوى لدول الشمال.

تفاصيل البطولة
وأكد مجدى عبد البديع  عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لالعاب القوى رئيس اللجنه الاعلاميه والافتتاح والختام للبطوله حوض البحر المتوسط لألعاب القوى ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي: وشكر مصر لاستضافتها هذا الحدث الرياضي المهم

 

أكد الدكتور سيف شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، خلال وقائع المؤتمر الصحفي، الذي أقيم صباح اليوم السبت، أن افتتاح بطولة حوض البحر المتوسط لألعاب القوى تحت سن 23 سنة التي تشارك بها 13 دولة، تقام في تمام الساعة الخامسة عصرًا، داخل استاد هيئة قناة السويس، لافتا إلي  ضرورة الاهتمام بألعاب القوى والتى تقدم دائما مواهب متميزة.

وقال برنارد عم سالم رئيس منظمة البحر المتوسط لألعاب القوى ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي: إنه يقدم الشكر لوزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري، لاستضافة هذه البطولة المهمة وحسن تنظيمها، مؤكدًا أن مصر بلد الأمن والأمان وقادرة على الخروج بمثل تلك البطولات في أبهى صورة.

وأضاف مجدي عبد البديع، عضو مجلس الإدارة، إلى أن الاتحاد المصري ينظم بطولة البحر المتوسط تحت 23 عام لأول مرة والتي تشهد مشاركة 13 دولة هم مصر، البوسنة والهرسك، لبنان، سان مارينو، كوسوفو، مالطا، فرنسا، البرتغال، سلوفانيا - اليونان، تركيا، كرواتيا، وقبرص.

وأشار عبد البديع إلى أن بطولة البحر المتوسط تستغرق يومين فقط، والاتحاد المصري لألعاب القوى يشارك بعدد 40 لاعب ولاعبة، في مختلف المسابقات، ونأمل تحقيق عدد من الميداليات في كافة المسابقات.


تضم اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى، وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد العميد حاتم فودة مدير البطوله، أحمد حمزة خليفة رئيس الوفد المصري ونائب رئيس الاتحاد،كابتن مجدي عبد البديع رئيس لجنة المراسم والافتتاح والإعلام   وكابتن محمد ابو فندي رئيس اللجنه الماليه والتنظيم  والمهندس كريم أكرم رئيس لجنة الترجمة والإذاعة وأمين شعبان رئيس لجنة الاستقبال، أسامة بدير المنسق الإعلامي للاتحاد المصري لألعاب القوي.

الإسماعيلية بطولة حوض البحر المتوسط بطولة حوض البحر المتوسط لألعاب القوى إدارة اتحاد ألعاب القوى اتحاد ألعاب القوى

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يعلن عن ارتفاع حصيلة توريد القمح لهذا الموسم 2024

جامعة قناة السويس تُطلق حملات توعوية صحية عن السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية

"المصري لألعاب القوى" يعلن انطلاق إشارة البدء لبطولة حوض البحر المتوسط

"قناة السويس" تشارك فى تدشين الاتحاد الدولى للتعليم المهنى بجامعة بكين

"الرعاية الصحية" فخورة بفوز المجمع الطبى بالإسماعيلية بالمركز الأول فى مؤتمر القلب بميونخ

تفاصيل الاستعدادات النهائية لانطلاق بطولة البحر المتوسط بالإسماعيلية

"تجارة قناة السويس" تحصد المركز الأول فى مهرجان مسرح الجامعة

الاحتفاء بـ عادل إمام وحماية البيئة ضمن فعاليات بيوت ثقافة الإسماعيلية

الأكثر قراءة

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي 2024

بينهم جورى بكر.. حالات طلاق بالوسط الفنى تصدرت الترند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم