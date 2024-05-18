السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المصري لألعاب القوى" يعلن انطلاق إشارة البدء لبطولة حوض البحر المتوسط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد الاتحاد المصري لألعاب القوى، برئاسة الدكتور سيف شاهين، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل انطلاق بطولة حوض البحر المتوسط بمشاركة 13 دولة، والتى تقام بملاعب استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية يومى 18 و19 مايو.

 

تفاصيل البطولة  
وتنطلق فعاليات البطولة فى السادسة مساءا بمشاركة 13 دولة يمثلهم 130 لاعبا، وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمرا صحفيا فى إحدى فنادق الإسماعيلية للإعلان عن تفاصيل البطولة برئاسة سيف شاهين رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى في حضور الكابتن مجدي عبد البديع عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاعلامية، وحضر  برنارد عم سالم رئيس إتحاد البحر المتوسط لألعاب القوى لدول الشمال.


وأكد مجدى عبد البديع  عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لالعاب القوى رئيس اللجنة الإعلامية والافتتاح والختام لبطولة حوض البحر المتوسط لألعاب القوى ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور سيف شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، خلال وقائع المؤتمر الصحفي، الذي أقيم صباح اليوم السبت، أن افتتاح بطولة حوض البحر المتوسط لألعاب القوى تحت سن 23 سنة التي تشارك بها 13 دولة، تقام في تمام الساعة الخامسة عصرًا، داخل استاد هيئة قناة السويس، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بألعاب القوى والتى تقدم دائما مواهب متميزة.

وقال برنارد عم سالم رئيس منظمة البحر المتوسط لألعاب القوى ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي: إنه يقدم الشكر لوزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري، لاستضافة هذه البطولة المهمة وحسن تنظيمها، مؤكدًا أن مصر بلد الأمن والأمان وقادرة على الخروج بمثل تلك البطولات في أبهى صورة.

وأضاف مجدي عبد البديع، عضو مجلس الإدارة، إلى أن الاتحاد المصري ينظم بطولة البحر المتوسط تحت 23 عام لأول مرة والتي تشهد مشاركة 13 دولة هم مصر، البوسنة والهرسك، لبنان، سان مارينو، كوسوفو، مالطا، فرنسا، البرتغال، سلوفانيا - اليونان، تركيا، كرواتيا، وقبرص.

وأشار عبد البديع إلى أن بطولة البحر المتوسط تستغرق يومين فقط، والاتحاد المصري لألعاب القوى يشارك بعدد 40 لاعب ولاعبة، في مختلف المسابقات، ونأمل تحقيق عدد من الميداليات في كافة المسابقات.


تضم اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العميد حاتم فودة مدير البطوله، أحمد حمزة خليفة رئيس الوفد المصري ونائب رئيس الاتحاد،كابتن مجدي عبد البديع رئيس لجنة المراسم والافتتاح والإعلام   وكابتن محمد ابو فندي رئيس اللجنه الماليه والتنظيم  والمهندس كريم أكرم رئيس لجنة الترجمة والإذاعة وأمين شعبان رئيس لجنة الاستقبال، أسامة بدير المنسق الإعلامي للاتحاد المصري لألعاب القوي.

 

استاد هيئة قناة السويس بطولة حوض البحر المتوسط إدارة اتحاد ألعاب القوى اتحاد ألعاب القوى بطولة ألعاب القوى بطولة الجمهورية في ألعاب القوى

مواد متعلقة

"قناة السويس" تشارك في تدشين الاتحاد الدولي للتعليم المهني بجامعة بكين

"الرعاية الصحية" فخورة بفوز المجمع الطبى بالإسماعيلية بالمركز الأول فى مؤتمر القلب بميونخ

تفاصيل الاستعدادات النهائية لانطلاق بطولة البحر المتوسط بالإسماعيلية

"تجارة قناة السويس" تحصد المركز الأول فى مهرجان مسرح الجامعة

الاحتفاء بـ عادل إمام وحماية البيئة ضمن فعاليات بيوت ثقافة الإسماعيلية

استاد قناة السويس يستضيف بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى

بحضور 300 طالب.. التحالف الوطنى ينظم مراجعة فلسفة ومنطق لطلاب الثانوية العامة

مصادر أمنية لـ"الدستور": جار تحديد موقع بلطجى الإسماعيلية

الأكثر قراءة

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

قرار "النقض" يعلّق إدراج أبوتريكة على قوائم الإرهاب حتى عام 2028

نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بشأن منع تصوير الجنازات مرفوض.. ولسنا خطبة جمعة موحدة

تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت زوجها فى الخانكة ليونيو المقبل

تأجيل محاكمة 13 متهمًا باستعراض القوة فى بولاق لـ20 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

صور

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

3 نقاط ثمينة للاهلي من فوزه على الزمالك في دوري اليد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم