الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

25 غرزة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على طالبين رفضا غش زملائهما بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد محيط مدرسة السادات الثانوية بمحافظة الإسماعيلية، واقعة مؤسفة حيث اعتداء عدد من الطلاب على طالبين متفوقين لرفضهما غش زملائهما، خلال امتحان اللغة العربية، وهو ما دفع الطلاب المعتدين للتربص لهم خارج محيط المدرسة وانتظارهما والاعتداء عليهما، بعد انتهاء اليوم الدراسي.

 

الوقوف على ملابسات الواقعة والاطمئنان على الطالبين

وقال الدكتور محمد البحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، في تصريحات خاص ل"الدستور" إن الواقعة كانت بعد انتهاء الامتحانات خارج محيط المدرسة، مشيرا إلى أنه فور إبلاغه بالواقعة أرسل مسئول أمن المديرية للوقوف على ملابسات الواقعة التي حدثت خارج المدرسة والاطمئنان على الحالة الصحية للطالبين المصابين.

رئيس مجلس الامناء: اتخاذ الإجراءات لعدم تكرار الوقائع

من جانبه، قال محمود الكيلاني، رئيس مجلس أمناء المدرسة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن لائحة الانضباط المدرسي تطبق على الطلاب ومن خلال لجنة الحماية المدرسية سواء بالمدرسة أو بالإدارة، وجارى اتخاذ إجراءات لعدم تكرار مثل هذه الوقائع وبحث وجود طلاب مشاغبين من عدمه بالمدرسة.

الطلاب يكشفون كواليس الاعتداء عليهما

فيما كشف الطلاب وأسرهم كواليس الواقعة، في تصريحات خاصة ل “الدستور” أن أحدهما تعرض للاعتداء المبرح باستخدام مطواة وموس بحوزة زميله وهو ما أسفر عن إصابته بجروح استلزم الخياطة 25 غرزة في الظهر بالإضافة الي جروح بالكتف والركبة.

تحرير محضر بالواقعة 
وحرر الطالبان محضرين في قسم ثان الإسماعيلية، رقم 5817، 5811، مؤكدين أن سبب المشاجرة التي وقعت بعيدا عن محيط المدرسة رفضهما مساعدة زملائهما في غش امتحان اللغة العربية.

فيما أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن سير الامتحانات تسير بشكل طبيعي في جميع الصفوف الدراسية بمختلف أنحاء محافظة الإسماعيلية.

 

تعليم الإسماعيلية استعدادات تعليم الإسماعيلية اخبار مديرية تعليم الاسماعيلية اخبار تعليم الإسماعيلية مديرية تعليم الاسماعيلية

مواد متعلقة

4421 طالبا يؤدون امتحانات "مُتطلب علم الجودة إلكترونيًا وورقيًا" بجامعة القناة

محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قضايا الدولة يشهدان وضع حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة

محافظ الإسماعيلية: هيئة قضايا الدولة خط الدفاع الأول عن الدولة لدى المحاكم داخليًا وخارجيًا

تشديدات بالإسماعيلية فى امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الإسماعيلية يتابع حملات ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار

تفاصيل الحالة الصحية لـ13 مصابًا فى حادث تصادم سيارتين على طريق القاهرة الصحراوى

انطلاق مسابقات بطولة البحر المتوسط بالإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يعلن عن ارتفاع حصيلة توريد القمح لهذا الموسم 2024

الأكثر قراءة

محمد مخبر رئيسًا مؤقتًا لإيران عقب تحطم مروحية "رئيسى" ووفاته

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

بعد حادث طائرة الرئيس الإيرانى.. حالة من القلق بسبب توقعات ليلى عبداللطيف

"القاهرة الإخبارية": بعض جثث طائرة "رئيسى" احترقت ولا يمكن التعرف على هويتها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 20 مايو 2024 بالبنوك

شديد الحرارة نهارًا.. حالة الطقس اليوم الإثنين 20-5-2024 فى مصر ودرجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا