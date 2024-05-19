25 غرزة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على طالبين رفضا غش زملائهما بالإسماعيلية

شهد محيط مدرسة السادات الثانوية بمحافظة الإسماعيلية، واقعة مؤسفة حيث اعتداء عدد من الطلاب على طالبين متفوقين لرفضهما غش زملائهما، خلال امتحان اللغة العربية، وهو ما دفع الطلاب المعتدين للتربص لهم خارج محيط المدرسة وانتظارهما والاعتداء عليهما، بعد انتهاء اليوم الدراسي.

الوقوف على ملابسات الواقعة والاطمئنان على الطالبين

وقال الدكتور محمد البحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، في تصريحات خاص ل"الدستور" إن الواقعة كانت بعد انتهاء الامتحانات خارج محيط المدرسة، مشيرا إلى أنه فور إبلاغه بالواقعة أرسل مسئول أمن المديرية للوقوف على ملابسات الواقعة التي حدثت خارج المدرسة والاطمئنان على الحالة الصحية للطالبين المصابين.

رئيس مجلس الامناء: اتخاذ الإجراءات لعدم تكرار الوقائع

من جانبه، قال محمود الكيلاني، رئيس مجلس أمناء المدرسة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن لائحة الانضباط المدرسي تطبق على الطلاب ومن خلال لجنة الحماية المدرسية سواء بالمدرسة أو بالإدارة، وجارى اتخاذ إجراءات لعدم تكرار مثل هذه الوقائع وبحث وجود طلاب مشاغبين من عدمه بالمدرسة.

الطلاب يكشفون كواليس الاعتداء عليهما

فيما كشف الطلاب وأسرهم كواليس الواقعة، في تصريحات خاصة ل “الدستور” أن أحدهما تعرض للاعتداء المبرح باستخدام مطواة وموس بحوزة زميله وهو ما أسفر عن إصابته بجروح استلزم الخياطة 25 غرزة في الظهر بالإضافة الي جروح بالكتف والركبة.

تحرير محضر بالواقعة

وحرر الطالبان محضرين في قسم ثان الإسماعيلية، رقم 5817، 5811، مؤكدين أن سبب المشاجرة التي وقعت بعيدا عن محيط المدرسة رفضهما مساعدة زملائهما في غش امتحان اللغة العربية.

فيما أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن سير الامتحانات تسير بشكل طبيعي في جميع الصفوف الدراسية بمختلف أنحاء محافظة الإسماعيلية.