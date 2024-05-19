الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الإسماعيلية يتابع حملات ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب شريف فهمي

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

تفاصيل الحملة 

حيث ‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، الوحدة المحلية بأبوخليفة، جهاز حماية المستهلك، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

ففي مركز ومدينة فايد، أسفرت الحملة عن ضبط ٤ مخابز لتصرفهم في كمية تقدر بـ ٢ طن ونصف دقيق بلدي مدعم محظور تداوله في الأسواق، خارج منظومة الدعم؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم ضبط أحد المخازن وبه كمية تقدر بـ ٢١ شيكارة (طن تقريبًا) دقيق بلدي مدعم.

وبمركز ومدينة أبوصوير، تم ضبط مخبزين سياحيين وبهم كمية تقدر بـ ربع طن دقيق بلدي مدعم.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير ١٩ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٣ محاضر بيع بأزيد من السعر المعلن، محضرين حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، محضر لسلع مجهولة المصدر، ١٣ محضر لعدم حمل شهادة صحية، محضر لعدم الإعلان عن المخازن.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٣ محاضر توقف عن الإنتاج، ٧ محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٤ محاضر تصرف وتجميع، ١٢ محضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، ٢٦ محضر لعدم نظافة أدوات العجن.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

أرقام للشكاوى

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.

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