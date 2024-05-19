محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قضايا الدولة يشهدان وضع حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة

شهد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد، وضع حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والمستشارين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار سامي محمدي وعبد الرزاق شعيب عضوا المجلس الأعلى للهيئة، المستشار البدري الضبع رئيس قطاع القناة وسيناء، المستشار عبد العال جرنه رئيس إدارة التفتيش الفني، المستشار محمد حسن الأمين العام، المستشار فوزي أبو شادي الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سلامة رئيس القسم القضائي بمحافظة الإسماعيلية، ولفيف من قيادات الهيئات القضائية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأثناء وضع حجر الأساس أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام والحق العام، فهي خط الدفاع الأول عن الدولة لدى المحاكم داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى تقديره للتعاون والتنسيق فيما بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع هيئة قضايا الدولة لخدمة مواطني المحافظة.

وأشاد بدور القضاء المصري الشامخ ورجاله وجميع الأجهزة القضائية لخدمة شعب مصر بوجه عام، كما أكد على أننا جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد الإداري بمختلف صوره، والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة في جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة.

افتتاح فروع للهيئة بالمحافظات يحقق أقصى دعم للعدالة الناجزة

من جانبه أكد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، أن التوسع في افتتاح فروع للهيئة بالمحافظات يحقق أقصى دعم للعدالة الناجزة، لافتًا إلى أن سياسة التوسع في إنشاء مقرات عديدة للهيئة داخل المحافظة يأتي سعيًا من الهيئة لتقريب إجراءات التقاضي من المواطن، والعمل على تمكين مستشاري الدولة، على تنفيذ دورهم الوطني الهام في الدفاع عن المال العام.

وأضاف أن المباني الجديدة التي يجرى إنشاؤها حاليًا تكون على أحدث النظم المعمارية، ووسائل التحول الرقمي، والتطور التكنولوجي طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالتحول الرقمي؛ لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتقاضي.

وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن خطة الهيئة في التوسع بإنشاء المقرات والفروع بالمحافظات، تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتقريب العدالة من المواطن، لافتًا إلى أن ذلك يأتي برعاية المستشار عمر مروان وزير العدل.

وأوضح أن هناك إنجازات كبيرة لهيئة قضايا الدولة داخل مصر وخارجها، مؤكدًا على السعي لذلك لحث وزير العدل عليه لأنه حدث وإنجاز كبير في حسم القضايا أمام ساحات القضاء بالتعاون بين الهيئات القضائية.