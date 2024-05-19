محافظ الإسماعيلية: هيئة قضايا الدولة خط الدفاع الأول عن الدولة لدى المحاكم داخليًا وخارجيًا

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الأحد، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، في إطار الاحتفال بوضع حجر أساس مقر هيئة قضايا الدولة اليوم بالإسماعيلية، وبحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك بين الهيئة ومحافظة الاسماعيلية.

أبرز الحضور

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، والمستشارين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة: المستشار سامي محمدي والمستشار عبد الرزاق شعيب عضوا المجلس الأعلى للهيئة والمستشار البدري الضبع رئيس قطاع القناة وسيناء،والمستشار عبد العال جرنه رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار فوزى أبو شادى الأمين العام المساعد، المستشار أحمد سلامة رئيس القسم القضائي بمحافظة الإسماعيلية.

أهمية هيئة قضايا الدولة

واستهل "بشارة" اللقاء مُرَحِبًا بالمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والوفد المرافق له على أرض محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا على أهمية دور هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام والحق العام، فهي خط الدفاع الأول عن الدولة لدى المحاكم داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى تقديره للتعاون والتنسيق فيما بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع هيئة قضايا الدولة لخدمة مواطني المحافظة.

وأشاد بدور القضاء المصري الشامخ ورجاله وجميع الأجهزة القضائية لخدمة شعب مصر بوجه عام، كما أكد على أننا جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد الإداري بمختلف صوره، والحفاظ على احترام القانون وهيبة الدولة في جميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق التنمية المنشودة وبناء مصر الجديدة.

وأكد محافظ الإسماعيلية على تقديره للدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة وتعاونها الوثيق مع محافظة الإسماعيلية في عدة مجالات، ومنها تقديم التدريب اللازم لأعضاء الإدارات القانونية للتوعية ورفع الكفاءة، وتحقيق الاستفادة من تنفيذ ما يتعلق بحماية أملاك الدولة العامة.

ومن جانبه، وجَّه المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين الهيئة ومحافظة الإسماعيلية، موضحًا أهمية التحول الرقمي في التواصل الدائم بين الهيئة والمحافظة لما فيه من سرعة إنجاز القضايا والحفاظ على المال العام.

وتُعدَّ هيئة قضايا الدولة أقدم هيئة قضائية ناط بها القانون المصري لحماية المال العام والدفاع عنه والنيابة عن الدولة بكافة سُلُطاتها أمام القضاء في الداخل والخارج، لتكون حائطًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

وفي ختام اللقاء، أهدى بشارة درع المحافظة لرئيس هيئة قضايا الدولة؛ تقديرًا لجهود الهيئة، كما أهدي رئيس هيئة قضايا الدولة درع الهيئة لمحافظ الإسماعيلية.