الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام عبري: إسرائيليون ينظمون مظاهرات ضخمة تطالب برحيل حكومة نتنياهو غدا

مظاهرات
مظاهرات

أفادت وسائل عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن مواطنين إسرائيليين قرروا تنظيم مظاهرات في عدة مناطق يوم غد الإثنين، تطالب برحيل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن بالمظاهرات ستنطلق غدا الإثنين بعد مناطق، بينها مظاهرة ضخمة أمام الكنيست للمطالبة برحيل نتنياهو.

txt

فشل استراتيجية نتنياهو فى غزة.. بينى جانتس وحماس يورطان حكومة الاحتلال

 مظاهرات أمام منزل نتنياهو 

ومساء السبت، نظمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مظاهرات أمام مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في القدس، خلال اجتماع مجلس الحرب الذي بدأ في وقت سابق من مساء السبت.

وقالت عائلات المحتجزين: "دم المختطفين برقبة نتنياهو"، مطالبون بإزاحة نتنياهو عن الحكم ووقف العملية في رفح للتوصل إلى صفقة.

فيما اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المتظاهرين، في محاولة لتفريق المحتجين من عائلات المحتجزين.

txt

تهديد شرعية نتنياهو وعدوانه على غزة.. "جانتس" يكشف هشاشة الاحتلال

جانتس: نتنياهو يقود سفينة إسرائيل إلى الدمار

 يأتي هذا، وسط حرب مستعرة أشعلها عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس داخل أروقة حكومة الاحتلال عقب خروجه في مؤتمر صحفي، معلنًا خلاله عن أن نتنياهو يقود سفينة إسرائيل إلى الدمار، ومن يتحكمون فيها يفكرون فقط في أنفسهم، مهددًا بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف.

وجاءت تصريحات جانتس، أمس السبت، الذي يشهد خروج الآلاف من الإسرائيليين وعوائل المحتجزين في غزة لدى فصائل المقاومة الفلسطينية المطالبين بضرورة إيقاف الحرب وإبرام صفقة تبادل وإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

  نتنياهو: بيني جانتس اختار توجيه إنذار لي بدلًا من حماس

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "بيني جانتس اختار توجيه إنذار لي بدلًا من حماس في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا في مدينة رفح الفلسطينية".

وأوضح نتنياهو أن شروط بيني جانتس تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل والتضحية بالمحتجزين والإبقاء على حماس وإقامة دولة فلسطينية.

بينما قال وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، إن بيني جانتس يهدد بالاستقالة بحلول 8 يونيو إذا لم نستسلم لمطالبه.

مظاهرات نتنياهو الكنيسة المحتجزين الإسرائيليين قطاع غزة القدس

مواد متعلقة

عاجل.. مظاهرات أمام منزل نتنياهو خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى الآن

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يواصل خداعه وكذبه وحكومته كارثة على تل أبيب

بن غفير: جانتس زعيم صغير ومُضلل كبير ويسعى لتفكيك الحكومة

استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلى شقة سكنية وسط مدينة رفح

مدير مستشفى "العودة" يكشف تطورات الأوضاع بالتزامن مع قصف الاحتلال جباليا

تمارا حداد: خلافات قادة الاحتلال توسعت مؤخرًا.. وتكشف سيناريوهات المرحلة المقبلة

"نزوح جديد".. جيش الاحتلال يطالب المواطنين بإخلاء مناطق جديدة والانتقال للمأوى غرب غزة

رئيس الموساد السابق: نتنياهو يتعمد منع إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب.. ويجب رحيل الحكومة

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

القبض على خادمتين سرقتا فيلا غادة عبدالرازق بالمعادى

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات طائرة الرئيس الإيرانى المفقودة ومن على متنها

مسئول إيرانى: حياة الرئيس ووزير الخارجية فى خطر عقب حادث المروحية

"الداخلية الإيرانية" تكشف كواليس ما حدث فى طائرة إبراهيم رئيسى

تفاصيل تعرض طائرة الرئيس الإيرانى لحادث وقوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا