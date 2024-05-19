إعلام عبري: إسرائيليون ينظمون مظاهرات ضخمة تطالب برحيل حكومة نتنياهو غدا

أفادت وسائل عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن مواطنين إسرائيليين قرروا تنظيم مظاهرات في عدة مناطق يوم غد الإثنين، تطالب برحيل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن بالمظاهرات ستنطلق غدا الإثنين بعد مناطق، بينها مظاهرة ضخمة أمام الكنيست للمطالبة برحيل نتنياهو.

مظاهرات أمام منزل نتنياهو

ومساء السبت، نظمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مظاهرات أمام مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في القدس، خلال اجتماع مجلس الحرب الذي بدأ في وقت سابق من مساء السبت.

وقالت عائلات المحتجزين: "دم المختطفين برقبة نتنياهو"، مطالبون بإزاحة نتنياهو عن الحكم ووقف العملية في رفح للتوصل إلى صفقة.

فيما اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المتظاهرين، في محاولة لتفريق المحتجين من عائلات المحتجزين.

جانتس: نتنياهو يقود سفينة إسرائيل إلى الدمار

يأتي هذا، وسط حرب مستعرة أشعلها عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس داخل أروقة حكومة الاحتلال عقب خروجه في مؤتمر صحفي، معلنًا خلاله عن أن نتنياهو يقود سفينة إسرائيل إلى الدمار، ومن يتحكمون فيها يفكرون فقط في أنفسهم، مهددًا بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف.

وجاءت تصريحات جانتس، أمس السبت، الذي يشهد خروج الآلاف من الإسرائيليين وعوائل المحتجزين في غزة لدى فصائل المقاومة الفلسطينية المطالبين بضرورة إيقاف الحرب وإبرام صفقة تبادل وإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

نتنياهو: بيني جانتس اختار توجيه إنذار لي بدلًا من حماس

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "بيني جانتس اختار توجيه إنذار لي بدلًا من حماس في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا في مدينة رفح الفلسطينية".

وأوضح نتنياهو أن شروط بيني جانتس تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل والتضحية بالمحتجزين والإبقاء على حماس وإقامة دولة فلسطينية.

بينما قال وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، إن بيني جانتس يهدد بالاستقالة بحلول 8 يونيو إذا لم نستسلم لمطالبه.