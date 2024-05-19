زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يواصل خداعه وكذبه وحكومته كارثة على تل أبيب

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، مساء السبت، إننا قادرون على إحداث التغيير.

وأكد "لابيد"، في تصريحات صحفية، مساء اليوم، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يواصل خداعه وكذبه وهذه الحكومة كارثة حلت بهذه الدولة.

وأشار "لابيد" إلى أن حكومة نتنياهو لن تحقق الانتصار لإسرائيل، مضيفًا "يجب علينا إنهاء حكومة نتنياهو والتخلص منها".

وسبق، وأكد "لابيد"، أنه يجب على بيني جانتس ألا يساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البقاء بالسلطة، ويترك الحكومة فورًا، ويدعو لإجراء انتخابات، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية، أنه يجب على "جانتس" أن يعلن الليلة استقالته من أسوأ حكومة عرفتها إسرائيل.

وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلية إلى أنه على بيني جانتس أن يعلن عن أنه لم يعد مستعدًا لمد يده للتخلي عن المحتجزين وسحق الاقتصاد.

بن غفير: جانتس زعيم صغير ومضلل كبير ويسعى لتفكيك الحكومة

فيما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء السبت، بيني جانتس زعيم صغير ومضلل كبير وكل همه تفكيك الحكومة منذ أن انضم إليها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه يجب على بيني جانتس الإعلان الليلة عن انسحابه من الحكومة الأسوأ في تاريخ إسرائيل.

وسبق، وقالت الدكتور تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، إن الخلافات بين المستويين الأمني والسياسي توسعت في قضايا متعددة أبرزها خطة اليوم التالي بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة كون أن المستوى الأمني المتمثل بوزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت لا يريد أن يعزز حكمًا عسكريًا في قطاع غزة، وإنما إيجاد بديل عن حركة حماس يعمل على إدارة الواقع المعيشي والإداري للمواطنين الفلسطينيين، بمعنى إدارة الصراع.

وأضاف: هذا بعكس نظرة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف تحديدًا إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يريدون إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمعنى حسم الصراع نهائيًا، يعني إعادة الحكم العسكري لقطاع غزة بشكل مباشر وغير مباشر.