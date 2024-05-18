استشهاد ثلاثة فلسطينيين بقصف الاحتلال الإسرائيلى شقة سكنية وسط مدينة رفح

استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت أشلاء ثلاثة شهداء من أنقاض شقة سكنية بمنطقة البلد وسط رفح، بعد أن قصفها طيران الاحتلال.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن أن 800 ألف مواطن أُجبروا على النزوح قسرًا من رفح إلى خان يونس والمناطق الوسطى، في ظل الهجوم العسكري الذي يشنه الاحتلال على المدينة.

جيش الاحتلال يطالب المواطنين بإخلاء مناطق جديدة والانتقال للمأوى غرب غزة

وفي وقت سابق من اليوم، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين في أحياء الكرامة، مشروع عامر، العطاطرة والسلاطين، بضرورة إخلاء المنطقة بشكل فوري إلى المأوى غرب غزة.

وزعم أفيخاي أدرعي، متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حركة حماس منتشرة بتلك المناطق، وأطلقت قذائف صاروخية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وقال أدرعي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس: "تحذير عاجل إلى السكان الموجودين في أحياء الكرامة، مشروع عامر، العطاطرة والسلاطين - بلوكات 973، 974، 978، 979، 1738-1745، تقوم عناصر حماس والمنظمات الإرهابية بأنشطة إرهابية وبإطلاق قذائف صاروخية على البلدات الإسرائيلية من المناطق التي توجدون فيها، حيث سيعمل جيش الدفاع ضدها بقوة بشكل عاجل".

ويستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين والشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى، وسط استمرار الاجتياح البري لأحياء واسعة في رفح جنوب غزة وجباليا وأجزاء من شمال القطاع، مع استمرار احتلال معبر رفح الحدودي لليوم الثاني عشر على التوالي.