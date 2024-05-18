بن غفير: جانتس زعيم صغير ومُضلل كبير ويسعى لتفكيك الحكومة

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء السبت، إن بيني جانتس زعيم صغير ومُضلل كبير وكل همه تفكيك الحكومة منذ أن انضم إليها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه يجب على بيني جانتس الإعلان الليلة عن انسحابه من الحكومة الأسوأ في تاريخ إسرائيل.

وتابع لابيد: على جانتس أن يعلن عن أنه لن يساهم في غدر المختطفين وهجر الشمال وتدمير الاقتصاد والطبقة الوسطى، متابعًا أنه يجب الإعلان عن أنه لن يساعد نتنياهو على البقاء في الحكم وأنه سيترك الحكومة نهائيًا وأن يدعو لانتخابات الآن.

وسبق وقالت الدكتور تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، إن الخلافات بين المستويين الأمني والسياسي توسعت في قضايا متعددة أبرزها خطة اليوم التالي بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة كون أن المستوى الأمني المتمثل بوزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت لا يريد أن يعزز حكمًا عسكريًا في قطاع غزة، وإنما إيجاد بديل عن حركة حماس يعمل على إدارة الواقع المعيشي والإداري للمواطنين الفلسطينيين، بمعنى إدارة الصراع بعكس نظرة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف تحديدًا إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يريدون إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بمعنى حسم الصراع نهائيًا، يعني إعادة الحكم العسكري لقطاع غزة بشكل مباشر وغير مباشر.

"حداد" في تصريحات لـ"الدستور"، قالت إن الخلافات السياسية والأمنية حول قانون التجنيد الذي سيتصدر القادم، كون أن اللجنة السياسية الوزارية في الحكومة الحالية وافقت على قانون التجنيد بتعديلات حسب ما يريده نتنياهو ولا يريده وزير الدفاع الإسرائيلي ولا المعارضة التي تطالب بتجنيد جميع الحريديم المتدينين في جيش الاحتلال والاحتياط، وهذا يرفضه الحريديم ويريدون إعفاءهم جميعًا من الخدمة العسكرية والإبقاء على تدريس التوراة والتلمود مع الإبقاء على ميزانياتهم مستمرة دون خدمة مدنية أو عسكرية من قِبلهم، ما سيعزز الشرخ الداخلي والتمييز بين العلمانيين والمتدينين الإسرائيليين، وهذا الأمر سيعزز الخلافات الداخلية.