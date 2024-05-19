الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذة أمراض دم توضح أعراض الإصابة بأنيميا البحر المتوسط عند الأطفال

طفل مصاب
طفل مصاب

قالت الدكتورة دعاء الدمرداش،  أستاذ أمراض الدم بقصر العيني، إن مرض "الثلاسيميا" أو ما يطلق عيله أنيميا البحر المتوسط، جين وراثي يأتي نتيجة ظهور خلل في كرات الدم الحمراء، مشيرة إلى أن كرات الدم الحمراء وظيفتها نقل الأكسجين إلى كل الجسم، فعندما يوجد هذا الخلل الجيني يصاب الإنسان بـ"الثلاسيميا".

وأضافت الدمرداش، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أنه في حال حدوث هذا الخلل تحدث أنيميا تكسيرية لهذا الشخص، والمقصود بها بعد تكون الدم داخل الجسم يحدث به تكسير، وهذا التكسير يكون بنسب مختلفة تختلف من شخص لآخر، موضحة أنه في حال أن تكون نسبة التكسير عالية تكون خطيرة على حياة الإنسان ويعتمد طوال حياته على نقل الدم.

طرق الوقاية من الإصابة بـ"الثلاسيميا" أنيميا البحر المتوسط

وتابعت أن الطفل منذ ولادته تظهر عليه بعض المؤشرات التي تشير إلى هذا المرض، منها إصابته بنسبة أنيميا عالية، وتكون ضربات قلبه سريعة ونهجان مستمر، واصفرار العين، ومع التحاليل يكتشف إصابته بأنيميا بحر أبيض متوسط، مشيرة إلى أن هذا الطفل مع مرور الأعوام يحدث له تضخم في الكبد والطحال، وترسيب في الحديد في كل أعضاء الجسم.

أمراض الدم الأطفال بأنيميا البحر المتوسط أعراض الإصابة الثلاسيميا

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلى: جالانت وهاليفى يوافقان على المرحلة المقبلة من العملية العسكرية برفح الفلسطينية

إذا لم يستجب "حزب الله" لمطالب الاحتلال.. سموتريتش يدعو لشن حرب فى العمق اللبنانى

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يطلق النار على مراكز إيواء فى مخيم جباليا

"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطينى وإصابة آخر فى قصف إسرائيلى شرق غزة

أستاذ فى القانون الدولى: الحرب على غزة من أكثر الصراعات عنفًا وأطولها

الزراعة: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى المستدام

أستاذ الآثار الإسلامية يكشف حكايات وأسرار حمام "السلطان إينال" بشارع المعز

"حياة كريمة": تنفيذ 760 مشروعًا خدميًا وتنمويًا في قرى الغربية (فيديو)

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

القبض على خادمتين سرقتا فيلا غادة عبدالرازق بالمعادى

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات طائرة الرئيس الإيرانى المفقودة ومن على متنها

مسئول إيراني: حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر عقب حادث المروحية

"الداخلية الإيرانية" تكشف كواليس ما حدث فى طائرة إبراهيم رئيسى

تفاصيل تعرض طائرة الرئيس الإيرانى لحادث وقوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا