أستاذة أمراض دم توضح أعراض الإصابة بأنيميا البحر المتوسط عند الأطفال

قالت الدكتورة دعاء الدمرداش، أستاذ أمراض الدم بقصر العيني، إن مرض "الثلاسيميا" أو ما يطلق عيله أنيميا البحر المتوسط، جين وراثي يأتي نتيجة ظهور خلل في كرات الدم الحمراء، مشيرة إلى أن كرات الدم الحمراء وظيفتها نقل الأكسجين إلى كل الجسم، فعندما يوجد هذا الخلل الجيني يصاب الإنسان بـ"الثلاسيميا".

وأضافت الدمرداش، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أنه في حال حدوث هذا الخلل تحدث أنيميا تكسيرية لهذا الشخص، والمقصود بها بعد تكون الدم داخل الجسم يحدث به تكسير، وهذا التكسير يكون بنسب مختلفة تختلف من شخص لآخر، موضحة أنه في حال أن تكون نسبة التكسير عالية تكون خطيرة على حياة الإنسان ويعتمد طوال حياته على نقل الدم.

طرق الوقاية من الإصابة بـ"الثلاسيميا" أنيميا البحر المتوسط

وتابعت أن الطفل منذ ولادته تظهر عليه بعض المؤشرات التي تشير إلى هذا المرض، منها إصابته بنسبة أنيميا عالية، وتكون ضربات قلبه سريعة ونهجان مستمر، واصفرار العين، ومع التحاليل يكتشف إصابته بأنيميا بحر أبيض متوسط، مشيرة إلى أن هذا الطفل مع مرور الأعوام يحدث له تضخم في الكبد والطحال، وترسيب في الحديد في كل أعضاء الجسم.