الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ الآثار الإسلامية يكشف حكايات وأسرار حمام "السلطان إينال" بشارع المعز

حمام السلطان إينال
حمام السلطان إينال

كشف الدكتور العربي صبري أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بجامعة القاهرة، أن السلطان "إينال" كان من أشهر سلاطين المماليك الجراكسة، حيث تميز بحنكته السياسية وشجاعته في المعارك. 

وأضاف أستاذ الأثار الإسلامية خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أن "إينال" اشتهر بإنجازاته العسكرية، حيث قاد العديد من الحملات الناجحة ضد الأعداء، كما اهتم بإعادة إعمار مصر وتطويرها، ومن أشهر إنجازاته تشييد حمام "إينال" الذي يُعدّ تحفة معمارية إسلامية فريدة من نوعها.

قصة إنشاء حمام السلطان "إينال"

وتابع أستاذ الأثار الإسلامية أن حمام السلطان "إينال" بعد أحد أهم المعالم الأثرية الإسلامية في القاهرة، حيث يقع في شارع المعز لدين الله الفاطمي، وتم تشييده عام 861 هجري الموافق 1456 ميلادي بأمر من السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر سيف الدين "إينال".

 

استاذ الاثار الاسلامية شارع المعز القاهرة لسلطان إينال حمام الاثار الاسلامية

مواد متعلقة

خبير اقتصادى: الدولة تُعطى رسائل إيجابية للمستثمرين بدعم مشاركة القطاع الخاص

خبير تكنولوجيا معلومات يوضح دور الدولة فى دعم قطاع "ريادة الأعمال" (فيديو)

كاتب صحفى: مصر تلعب أدوارًا إنسانية ودبلوماسية لوقف الحرب فى غزة

المصريين الأحرار: هناك اصطفاف شعبى وراء القيادة المصرية منذ بداية العدوان على غزة

كاتب صحفى: مصر تمكنت من حشد رأى عام دولى ساهم بفضح الممارسات الإسرائيلية

"إكسترا نيوز": العمليات العسكرية برفح الفلسطينية لم تتوقف.. والمساعدات تصل لقطاع غزة بحرًا

أشرف أبوالهول: مصر تجمع الأدلة والبراهين لجرائم إسرائيل لتقدمها للعدل الدولية

محمد فايز فرحات: الموقف المصرى تعامل مع الحرب فى غزة منذ 7 أكتوبر بخط منظم وواضح

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

القبض على خادمتين سرقتا فيلا غادة عبدالرازق بالمعادى

"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات طائرة الرئيس الإيرانى المفقودة ومن على متنها

مسئول إيراني: حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر عقب حادث المروحية

"الداخلية الإيرانية" تكشف كواليس ما حدث فى طائرة إبراهيم رئيسى

تفاصيل تعرض طائرة الرئيس الإيرانى لحادث وقوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا