أستاذ الآثار الإسلامية يكشف حكايات وأسرار حمام "السلطان إينال" بشارع المعز

كشف الدكتور العربي صبري أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بجامعة القاهرة، أن السلطان "إينال" كان من أشهر سلاطين المماليك الجراكسة، حيث تميز بحنكته السياسية وشجاعته في المعارك.

وأضاف أستاذ الأثار الإسلامية خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أن "إينال" اشتهر بإنجازاته العسكرية، حيث قاد العديد من الحملات الناجحة ضد الأعداء، كما اهتم بإعادة إعمار مصر وتطويرها، ومن أشهر إنجازاته تشييد حمام "إينال" الذي يُعدّ تحفة معمارية إسلامية فريدة من نوعها.

قصة إنشاء حمام السلطان "إينال"

وتابع أستاذ الأثار الإسلامية أن حمام السلطان "إينال" بعد أحد أهم المعالم الأثرية الإسلامية في القاهرة، حيث يقع في شارع المعز لدين الله الفاطمي، وتم تشييده عام 861 هجري الموافق 1456 ميلادي بأمر من السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر سيف الدين "إينال".