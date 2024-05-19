الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ فى القانون الدولى: الحرب على غزة من أكثر الصراعات عنفًا وأطولها

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قالت الدكتورة غادة حلمي، أستاذ في القانون الدولي، إن الحرب على غزة من أكثر الصراعات العنيفة، وأطولها على الإطلاق، إذ ارتكب الجانب الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر كوارث إنسانية في القطاع، من إبادة جماعية وتهجير قسري واستخدام سياسة التجويع.

وأضافت غادة حلمي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن هناك انتهاكات خطيرة تحدث داخل الأراضي الفلسطينية تخالف القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، والعالم بأكمله شاهد على هذه الممارسات غير الإنسانية.

وأوضحت أستاذ القانون الدولي أن محكمة العدل الدولية تناقش الأمور التي تحدث بين الدول، أما المحكمة الجنائية تُعاقب الجرائم وتصدر الحكم.

وأضافت أستاذ القانون الدولي الجنائي أن دعوى جنوب إفريقيا تأتي من تجربة الفعل العنصري والعنف الذي تعرضت له جنوب إفريقيا، لافتة إلى أن الدعاوى الدولية القضائية ضد إسرائيل تأتي من ارتكابها فظائع ضد القانون الدولي الإنساني.

القانون الدولي الحرب غزة الصراعات الإسرائيلي تهجير قسري

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