الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام إسرائيلى: جالانت وهاليفى يوافقان على المرحلة المقبلة من العملية العسكرية برفح الفلسطينية

جالانت وهاليفي
جالانت وهاليفي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، اليوم، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، وافقا على المرحلة المقبلة من عملية رفح الفلسطينية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

 قوات الاحتلال تطلق النار على مراكز إيواء في مخيم جباليا شمال غزة

وذكر إعلام فلسطيني، أن  قوات الاحتلال تطلق النار على مراكز إيواء في مخيم جباليا شمال غزة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي، في ظل إصرار حكومة اليمين المتطرف، بقيادة بنيامين نتنياهو، على ارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق سكان القطاع، ما رفع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 35 ألفًا و386 شهيدًا فلسطينيًا و79 ألفا و366 مصابًا، منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.

إعلام إسرائيلي خطط توسيع الموافقة رفح الفلسطينية مخيم جباليا غزة

مواد متعلقة

إذا لم يستجب "حزب الله" لمطالب الاحتلال.. سموتريتش يدعو لشن حرب فى العمق اللبنانى

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يطلق النار على مراكز إيواء فى مخيم جباليا

"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطينى وإصابة آخر فى قصف إسرائيلى شرق غزة

أستاذ فى القانون الدولى: الحرب على غزة من أكثر الصراعات عنفًا وأطولها

الزراعة: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى المستدام

أستاذ الآثار الإسلامية يكشف حكايات وأسرار حمام "السلطان إينال" بشارع المعز

"حياة كريمة": تنفيذ 760 مشروعًا خدميًا وتنمويًا في قرى الغربية (فيديو)

باحثة: مصر غيرت لهجتها مع الاحتلال بسبب الانتهاكات في غزة

الأكثر قراءة

قرار عاجل من محافظ المنوفية بشأن كهرباء قرية "كفرالشيخ شحاتة"

بعد تصدرها الترند.. من هو عامر الصباح زوج صابرين؟

قوة ضاربة للتتويج بالكونفيدرالية.. أفضل خطة لـ"الزمالك ضد نهضة بركان"

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

مش هيهون عليَ اقطع جسمه.. اعترافات صادمة لـ"سيدة بورسعيد" بعد تخدير ابنها لنزع أعضائه

أصيب به اللاعب علي معلول.. أعراض وأسباب "التواء الكاحل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم رفح على طاولة محادثات مستشار الأمن القومي الأمريكي ونتنياهو اليوم

أكثر من 1000 أكاديمى إسرائيلى يطالبون نتنياهو بإنهاء حرب غزة

إنذار جانتس.. هل تقترب الحكومة الإسرائيلية من نهاية رحلتها؟