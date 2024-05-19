إعلام إسرائيلى: جالانت وهاليفى يوافقان على المرحلة المقبلة من العملية العسكرية برفح الفلسطينية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، اليوم، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، وافقا على المرحلة المقبلة من عملية رفح الفلسطينية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

قوات الاحتلال تطلق النار على مراكز إيواء في مخيم جباليا شمال غزة

وذكر إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال تطلق النار على مراكز إيواء في مخيم جباليا شمال غزة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي، في ظل إصرار حكومة اليمين المتطرف، بقيادة بنيامين نتنياهو، على ارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق سكان القطاع، ما رفع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 35 ألفًا و386 شهيدًا فلسطينيًا و79 ألفا و366 مصابًا، منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.