الأحد 19 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة: مصر غيرت لهجتها مع الاحتلال بسبب الانتهاكات في غزة

نرمين سعيد الباحثة
نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات

قالت نرمين سعيد الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدورة الـ33 للقمة العربية التي عقدت في البحرين، تعد من أهم الدورات من حيث توقيتها الهام المتزامن مع الأحداث في غزة، وذكرى النكبة الـ76، لافتة إلى أن كلمة الرئيس السيسي هي من أهم الكلمات التي تم طرحها في القمة، حيث ركز على أن العالم لم يعد يثق في المجتمع الدولي الذي بات عاجزًا عن فض الصراع.

وأضافت سعيد، خلال لها عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن مجلس الأمن عاجز عن إصدار قرار يلزم إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة ووقف إطلاق النار، وعلى ذات النسق محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مشددة على ضرورة تسليط الضوء على عجز المجتمع الدولي والمنظمات الأممية التي من المفترض أن تقدم المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضحت  الباحثة، أن القاهرة منذ بداية الأزمة الفلسطينية وهي تتعامل كوسيط بين الطرفين لتقريب وجهات النظر، حتى أن قامت إسرائيل بتصرفات استفزازية وانتهاكات الاحتلال جعلت الدولة المصرية تصدر لغة القوة بدلًا من الخطاب السابق، وهو مهم للغاية في بعض التوقيتات، وظهر ذلك في تلويح مصر بتعليق اتفاقية السلام، والانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

باحثة انتهاكات الاحتلال الدورة الـ33 للقمة العربية إسرائيل قطاع غزة المساعدات

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