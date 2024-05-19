خبير اقتصادى: الدولة تُعطى رسائل إيجابية للمستثمرين بدعم مشاركة القطاع الخاص

قال محمد البهواشي، خبير اقتصادي، إن جولات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمشروعات منطقة العين السخنة، ودمياط، وبورسعيد، وبني سويف، تهدف إلى تذليل العقبات، والتيسير على المستثمر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا وأصيلًا في العملية الإنتاجية للدولة.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية ترسل رسائل على أرض الواقع، من خلال هذه الزيارات والتكليفات المباشرة، لتوفير الميسرات لجذب الاستثمارات واستخدام التكنولوجيا، موضحًا أن الدولة المصرية تبدأ من جديد، وكلمة الجمهورية الجديدة نراها على أرض الواقع بمعناها الحقيقي.

تأهيل الشباب لإدارة المشروعات التكنولوجية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المشروعات التكنولوجية المتطورة تحتاج إلى قوى بشرية مؤهلة، وهو ما تقوم به الدولة المصرية اليوم، مؤكدًا أن هذه الخطوات لها مردودها الإيجابي، ولها أهميتها من خلال مشروعات الدولة، وتعزيز الشراكات المحلية والأجنبية والميسرات أيضًا لجذب الاستثمارات، إضافة إلى تأهيل القوى البشرية المصرية لاستيعاب التكنولوجيا المتطورة، والتي تظهر بشكل كبير على الاقتصاد المصري.