إذا لم يستجب "حزب الله" لمطالب الاحتلال.. سموتريتش يدعو لشن حرب فى العمق اللبنانى

قال وزير مالية دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه إذا لم يستجب "حزب الله" لمطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي، فإن عليها شن حرب في العمق اللبناني، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد.

"حزب الله" يستهدف التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع راميا

من جانبه ، قال حزب الله إنه استهدف التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع راميا وحققنا بها إصابة مباشرة"، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35386 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.