الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حياة كريمة": تنفيذ 760 مشروعًا خدميًا وتنمويًا في قرى الغربية (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت الدكتورة زينب سامى منسق عام حياة كريمة في محافظة الغربية، إن عدد مشروعات حياة كريمة بمركز زفتى  876 وتم إنهاء 760 مشروعا وجار العمل في 95 مشروعا عليهم ومعظمها مشروعات تخص الرصف ولا يوجد رصف إلا بعد الانتهاء من كافة المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات.

وأضافت زينب سامي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أنه تم العمل أيضا على المباني الفوقية مثل مشروعات الصحة والتربية والتعليم والنقاط الشرطية والأسواق والمواقف.

آخر جهود مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الغربية

ووجهت منسق عام حياة كريمة، الشكر للرئيس السيسي لتبنيه حياة كريمة ومحافظة الغربية وكل شباب الغربية المتطوعين للمشروع، مشيرة إلى أن المشروع هو أول مشروع يتم بالمشاركة المجتمعية وتم تجميع الأهالى المهتمة بالأعمال التطوعية والعمل العام وعرفناهم بالمشروع، مؤكدة أن التطوير يتم على حسب احتياجات كل قرية وحياة كريمة كان لها هدف واضح وصريح والهدف الأهم هو بناء الإنسان وتقديم الخدمات الاجتماعية.

مبادرة حياة كريمة محافظة الغربية 760 مشروعا مشروعات مركز زفتى صرف صحي

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