القاهرة الإخبارية: الاحتلال يطلق النار على مراكز إيواء فى مخيم جباليا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، نقلًا عن الإعلام الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مراكز إيواء في مخيم جباليا شمال غزة.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي، في ظل إصرار حكومة اليمين المتطرف، بقيادة بنيامين نتنياهو، على ارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق سكان القطاع، ما رفع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 35 ألفًا و386 شهيدًا فلسطينيًا و79 ألفًا و366 مصابًا، منذ بدء الحرب على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.