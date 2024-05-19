الأحد 19 مايو 2024
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الزراعة: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى المستدام

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة وضعت قطاع الزراعة على رأس أولوياتها، حيث لم تضخ مشروعات كبيرة في الزراعة فقط، بل تبنت إصلاحًا هيكليًا للقطاع بأكمله، بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المستدام.

وأضاف القرش، خلال حوار له عبر فضائية "dmc"، أن مصر وضعت مجموعة من التعديلات التشريعية، حيث وضعت قانونًا لمنظمة الزراعة التعاقدية، وقانونًا للزراعة العضوية، إضافة إلى إصدار لوائح تنفيذية خاصة بها، وكل هذه الأدوات نفذتها الدولة المصرية بشكل تشريعي إلى جانب المشروعات التي أنشاتها بهدف التوسع في المساحات الزراعية.

 

زيادة الإنتاجية الزراعية.. خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المستدام

وأوضح متحدث الزراعة، أن مصر اتخذت خطوات جادة في ملف الزراعة منذ عام 2014، ظهرت نتائجها عام 2020 من خلال بعض الأزمات مثل كورونا وأثرها على حركة التجارة العالمية، والحرب الروسية الأوكرونية، وكل الأزمات الدولية التي تابعتها، مشيرًا إلى أن كل الأزمات أثرت على كثير من الدول، من بينها دول عظمى، ولكن الدولة المصرية نتيجة لما قامت به منذ عام 2014 لم يتأثر قطاع الزراعة بالأزمات العالمية.

الزراعة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الإنتاجية الزراعية الأمن الغذائي قطاع الزراعة

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