أستاذ أمراض دم يكشف تفاصيل طفرة دوائية لعلاج «اللوكيميا»

قال الدكتور محمد محمود موسى، أستاذ الباطنة وأمراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس، إن مرض اللوكيميا المزمنة في الدم هو نوع من سرطانات الدم الذي يصيب الغدد الليمفاوية، ويستمر لفترات طويلة ويصيب كبار السن، ويحتاج لعلاجات لمدد طويلة، لافتا إلى أن معدل انتشاره بلغ 20 ألف حالة جديدة في أمريكا عام 2020، و40% من الحالات تصيب كبار السن فوق 75 عاما.وأضاف موسى، أن المرض يصيب الخلايا "ب" بالغدد الليمفاوية، وتزداد بسببه كرات الدم البيضاء بأعداد كبيرة جدا، ما يؤدي إلى حدوث المرض، ويمثل معدل الحياة 5 سنوات في 85% من الحالات، لافتا إلى أن المرض في الماضى لم يكن له سوى علاج واحد فقط، أما الآن ومع التطور ظهرت أجيال جديدة من الأدوية تعتمد على إصلاح الجينات ومن بينها جين رقم "17 ب" وهناك أدوية كثيرة موجهة توقف نمو الخلايا السرطانية، ما يؤدي إلى استقرار الحالة، وهو في شكل حبوب ويتم تناوله بالمنزل، وهي معجزة طبية تؤدي إلى زيادة معدلات السيطرة على المرض وطفرة كبيرة في العلم.