التشخيص المبدئى لإصابة مصطفى محمد مع منتخب مصر

كشفت تقارير إعلامية، الاثنين، عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، والتي تعرض لها أمام غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر أمام مضيفه غينيا بيساو على استاد 24 سبتمب، في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وتعرض مصطفى محمد للإصابة ليتم استبداله بزميله أحمد أمين أوفا في الدقيقة 18.

وحسب الإعلامي أحمد شوبير، فإن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى هو إصابته بكدمة في الرباط الداخلي للركبة، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات عقب المباراة.

وانتصر منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.

ويُعد مصطفى محمد مرشحًا للتواجد مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 كأحد اللاعبين فوق السن.