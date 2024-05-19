الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة طنطا يشارك بالمؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات

صورة من الواقع
صورة من الواقع

شارك الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم في بفاعليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المنعقد تحت عنوان "صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين"، ويقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتورة حنان محمد على القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والدكتورة أمينة حلمي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقًا ورئيس المؤتمر.

حضر الدكتور محمود ذكي الجلسة الأولى في المؤتمر بعنوان "قياس مستويات تزايد المخاطر وعدم اليقين وانعكاساتها الاقتصادية” برئاسة الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم والسياسية جامعة القاهرة ونائب رئيس الجامعة الأسبق، وتعقيب الدكتورة سهير أبو العنين أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي والدكتور يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس.

وناقشت الجلسة 3 أبحاث بعنوان من الانفتاح إلى الإصلاح، الاقتصاد المصري بين الهشاشة والصلابة، وتحليل مستويات المخاطر وعدم اليقين: دورها في صياغة السياسات الاقتصادية وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي وتحليل وقياس المخاطر في ظل التغيرات الاقتصادية المتزايدة.

المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة قياس مستويات تزايد المخاطر الاقتصاد المصرى

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