حياة كريمة.. جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ6616 حالة بالقرى الأكثر احتياجًا

أطلقت جامعة طنطا خلال شهر 7 قوافل تنموية شاملة لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شملت قرية كفر سعدون مركز قطور، وقرية كفر سالم مركز بسيون، وقرية منشأة نظيف مركز سمنود وقرية العامرية مركز المحلة الكبرى، وقرية دلبشان مركز كفر الزيات، وقرية خباطة مركز قطور، وقرية ميت غزال مركز السنطة، بالتنسيق مع محافظة الغربية، ومؤسسة "حياة كريمة"، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تولي اهتمامًا من خلال خططها التنفيذية بالقطاعات والكليات بدعم المبادرات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الجامعة استطاعت خلال ثلاث سنوات ونصف تقديم خدمات رعاية صحية لحوالي مليون مواطن بالمناطق الأكثر احتياجًا داخل إقليم الدلتا وبالمناطق الحدودية.

من جهته، أشار الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا، إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يتبنى سياسات داعمة لخطة التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال المشاركة الفاعلة بالكوادر البشرية والإمكانات المادية المتاحة.

فحص 6616 حالة

وشهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على 6616 حالة من خلال 16 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 495 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، كما قدمت القوافل أيضًا الخدمات البيطرية لأكثر 21689 رؤوس ماشية وطيور.

شارك بالقوافل عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة حيث تم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:

398 حالة في جراحة المخ والأعصاب، و614 حالة في عيادة طب الأطفال، و748 بجراحة العظام، و571 بعيادة الأمراض الجلدية، و612 بأمراض الباطنة، و217 بعيادة جراحة المسالك البولية، و662 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و137 بعيادة الجراحة العامة، و291 بعيادة الأمراض الصدرية، و101 بالنفسية والعصبية، و892 بعيادة طب وجراحة العيون، 142 بعيادة القلب والأوعية، و40 بعيادة الأسنان، 392 بعيادة التحاليل، 202 بعيادة تنظيم الأسرة، 597 بالمبادرات.

كما تم تحويل 495 حالة مستشفيات جامعة طنطا بواقع 35 جراحة مخ وأعصاب، 15 أطفال، 69 عظام، 26 جلدية، 25 باطنة، 26 مسالك بولية، 72 أنف وأذن وحنجرة، 41 جراحة عامة، 20 الصدر،17 نفسية وعصبية، 130 طب وجراحة العيون، 19 قلب وأوعية دموية.

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ210 مواطنين، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية وتثقيف صحي لأهالي القرى عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة.

كما شهدت قافلة قرية دلبشان تقديم الدكتورة أمل عبدالستار المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية، ندوة تثقيفية للسيدات من أهالي القرية حول الحقوق الإنجابية للمحافظة على حق الأسرة الكامل في اختيار عدد الأطفال والتوقيت المناسب للإنجاب، بما يتناسب مع الظروف الصحية للأم والاجتماعية والمادية للأسرة لضمان بناء مواطن سليم جسديًا ونفسيًا، كما ألقت الدكتورة سارة العكل مدير مركز تنمية الأمومة والطفولة محاضرة عن أهمية تنمية قدرة الأم على التعامل الصحيح مع الطفل في الأعمار المختلفة وقامت الدكتورة إيمان الغمري، مدير وحدة رصد المشكلات المجتمعية باستطلاع آراء عدد من أهل القرية.