السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جراحة 9 ساعات.. نجاح استئصال سرطان برأس البنكرياس لمريض بمستشفى جامعة طنطا

مستشفي
مستشفي

أعلن الأستاذ الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق طبي في وحدة جراحة الجهاز الهضمي والمناظير بقسم الجراحة العامة بكلية الطب بجامعة طنطا في إجراء عملية استئصال سرطان البنكرياس بالمنظار الجراحي بشكل كامل (عملية ويبل) Wipple Operation، دون الحاجة لفتح البطن، من خلال فتحات صغيرة لا تزيد عن واحد سنتيمتر لكل منها، وذلك في المستشفى التعليمي العالمي.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد غنيم، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذه الجراحة تعد أحد أكبر العمليات في جراحة الجهاز الهضمي والأورام، واستغرقت الجراحة 9 ساعات كاملة لمريض يبلغ من العمر 60 عامًا بصحة جيدة، دون حدوث مضاعفات أثناء أو بعد الجراحة. وتشتمل على خطوات بالغة الدقة والتعقيد، وتم إجراؤها بالمنظار الجراحي كاملة في إنجاز طبي كبير بمستشفيات جامعة طنطا، والذي لم يتحقق على مستوى مصر إلا مرات قليلة وفي مراكز محدودة داخل مصر وخارجها.

كما وجه الأستاذ الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية خالص شكره وتقديره للأستاذ الدكتور شريف شحاتة أستاذ جراحة الأطفال ورئيس قسم الجراحة العامة بالكلية والفريق الطبي الذى أجرى الجراحة بمهارة وكفاءة من وحدة جراحة الجهاز الهضمي والمناظير ( ب ) برئاسة الأستاذ الدكتور محمد حمدى أبو رية أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والمناظير ورئيس الوحدة والأستاذ الدكتور تامر مسعد المهدى أستاذ مساعد والدكتور أحمد رشاد بدوى مدرس والدكتور أحمد الغمرى والدكتور أحمد الحدقى والدكتور محمد عبدالرحيم والدكتور أحمد الهلبى مدرسين مساعدين ونواب الوحدة طبيبة أميمة عز وطبيب محمد جاد الله وطبيب محمود رجب وطبيبة أمل جميل ومن قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية دكتورة ليلى الأحول مدرس ودكتور محمد جمال ودكتورة إسراء عامر ودكتورة إيمان عزام مدرسين مساعدين ومن النواب طبيبة صافيناز عبدالخالق وطبيب عزت ناصر وطبيب هشام الدمهوكى وطبيبة سمية سعد وطاقم التمريض بالمستشفى.

بوحدة جراحة الجهاز الهضمي والمناظير استئصال سرطان برأس البنكرياس بالمنظار الجراحي كاملة بالمستشفى التعليمي العالمي عملية ويبل

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