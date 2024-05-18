"تعليم الغربية": انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية.. ولا شكاوى من اللغة العربية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، وخالد حمدان وكيل المديرية، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023/ 2024، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

واطمأن وكيل الوزارة إلى سير الامتحانات بصورة طيبة، بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، ولا توجد أي شكاوى من الطلاب خلال سير الامتحان.

وشدد على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول لكل من الطلاب والمعلمين، والتشديد على عدم دخول أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش، مثل الساعات أو السماعات، أو غيرها، والتوجيه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفى سياق متصل، صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بأن مديرية التربية والتعليم بالغربية أنهت جميع الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، للعام الدراسي 2023/ 2024، والتي من المقرر أن تبدأ السبت الموافق الثامن عشر من مايو، وتستمر حتى الخميس الموافق الثالث والعشرين من نفس الشهر، مشيرًا إلى أن معالي الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد اطمأن إلى جاهزية جميع اللجان بالمحافظة، حيث تستقبل اللجان 92270 طالبًا، في 437 لجنة، هي جملة أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية للنصف الثاني من العام الدراسي 2023/ 2024.

وأضاف أنه بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمبانى التعليمية والكنترولات، لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، مع ضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس، وخاصة دورات المياه، والتنسيق مع الوحدات المحلية، والأحياء ورؤساء المراكز والمدن، لتكثيف حملات النظافة خارج اللجان ومنع تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس، وإزالة كل الإشغالات، والتنسيق مع مديريات الصحة والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية للتواجد خلال سير الامتحانات وحتى نهايتها، كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين عدم فصل التيار الكهربي أثناء أداء فترة الامتحانات.