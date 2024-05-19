مباحث "تموين الغربية" تضبط 105 مخالفات بمراكز ومدن المحافظة

حررت مباحث التموين بمحافظة الغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، عددًا من المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

تلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة يفيد بتحرير 105 مخالفة متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات وإخطار النيابات المختصة.

التوجيه بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز

كان مدير أمن الغربية قد وجَّه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي سياق متصل، تابعت اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بعضوية كلا من مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، حملاتها التفتيشية بحملة مكبرة بمنطقة الكفور القبلية (سيجر - الحكمة - العجيزي) ميدان ستوته والمحطة وميدان الساعة وشارع المديرية وكفر عصام وطريق شوبر، للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، والتعامل بحسم مع كل مخالف.

وخلال الحملة قامت الجهات المختلفة بضبط 59 كيلو لحم بقري مشتبه في صلاحيته بمحل جزارة شهير بشارع الحكمة، و18 كيلو كبدة ولحم مفرومة، 3،5 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوبر ماركت شهير بشارع الحكمة، وإعدام 6 لتر لبن منتهي الصلاحية، و750 جرام كبده، وكيلو لحم، واتنين علبة زبادى غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحل شهير، وتحرير 79 محضرا داخل مطاعم ومحال شهيرة بنطاق الحملة