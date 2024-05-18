مباحث تموين الغربية تضبط 52 مخالفة متنوعة بمراكز ومدن المحافظة

حررت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، عددًا من المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

تلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة بتحرير 52 مخالفة متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات وإخطار النيابات المختصة.

كان مدير أمن الغربية قد وجَّه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وعلى صعيد متصل، تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من تحرير 23 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، وذلك أثناء حملة في مركز وبندر طنطا، خلال 24 ساعة، وذلك تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز في مركز ومدينة طنطا، وذلك بالتعاون الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا، ومدير إدارة تموين مركز طنطا، ومفتشي الرقابة التجارية بالمديرية.

وحررت الحملة 23 مخالفة لمخابز بلدية وسياحية، لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل وقائمة الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة.

كان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لمنظومة الخبز.