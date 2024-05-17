الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 99 حالة إشغال متنوعة من شوارع طنطا بالغربية

مرافق الغربية
مرافق الغربية

نفذ قسم المرافق بـمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم مرافق الغربية، حملة على الشوارع والطرق لرفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والطرق داخل مركز ومدينة طنطا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا.

واستهدفت الحملات عدة شوارع رئيسية وفرعية بمدينة طنطا، وتم خلالها رفع 99 حالة إشغال متنوعة، ورفع جميع الإشغالات الموجودة على أرصفة المُشاة والمتعدية على الطريق العام وإزالة عربات يد خشبية خاصة بالباعة الجائلين، وإزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانة التي تعوق الحركة المرورية، وحواجز حديد على الأرض يعوق حركة المرور، وتم إيداع المضبوطات مخزن مجلس المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنبيه عليهم بعد العودة مرة أخرى.

ومن جهته، أشار رئيس مركز ومدينة طنطا، إلى أن تعليمات محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، هي استمرار حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة والتصدي لكل أنواع وأشكال إشغالات الطريق.

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، من خلال مركز الخدمة للطوارئ والسلامة العامة، الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع المحلة الكبرى، موجهًا باستمرار الحملات المكبرة لإعادة الوجه الحضاري لكل الطرق والمحاور والميادين وإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات بالمحلة.

واستهدفت الحملة مناطق: ميدان المحطة، نعمان الأعصر، سعد زغلول، العباسي الجديد والقديم، سوق الليمون، شكرى القواتلي، شارع الصياد، والجلاء، وأسفرت الحملة عن تحرير 90 محضر إشغال طريق للمخالفين.

وشدد محافظ الغربية، على استمرار تكثيف الحملات الدورية المفاجئة لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء والمدن؛ لإعادة الانضباط لشوارع قلعة الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري للشوارع، والقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

قسم مرافق الغربية رئيس مركز ومدينة طنطا رفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات إزالة فرش الملابس والحواجز الخرسانة إزالة عربات يد خشبية

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