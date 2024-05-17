الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 7100 طن قمامة ومخلفات من مراكز الغربية

نظافة
نظافة

تمكنت محافظة الغربية، من رفع 7100 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه يتم دعم مجالس المدن والأحياء بمعدات لدعم منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

كما واصلت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بقيادة عادل داود، وبالتنسيق مع إدارة النظافة والبيئة والإدارات المختصة، الحملات الموسعة لرفع كفاءة النظافة بنطاق المدينة والقرى استمرت على مدار 24 ساعة؛ بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

واستهدفت الحملات المكثفة رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة، وبلغ إجمالي ما جرى رفعه 245 طن قمامة ومخلفات وقمامة صلبة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة والطرق، كما تم تمهيد بعض الطرق بالمعدات لتسويتها أمام المواطنين، رفع المخلفات والأتربة من أماكن متفرقة بالمركز والمدينة.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية ونائبه، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات، خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

الغربية الحملات المكثفة الوحدات المحلية الطرق رفع المخلفات

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