الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صيانة الأعمدة وإزالة الوصلات المخالفة فى زفتى بالغربية

صيانة الاعمدة
صيانة الاعمدة

باشرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، برئاسة إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، جهودها المستمرة في أعمال ترشيد الكهرباء بالإنارة العامة، ومنع السرقات والوصلات المخالفة، وتعكس هذه الجهود الالتزام بتوفير خدمات كهربائية مستدامة في المحافظة، كما تسهم هذه الإجراءات في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة آمنة ومريحة.

وقال "فايد" إن فريق الإنارة والكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى قام بأعمال ترشيد الكهرباء والإنارة العامة، وصيانة الأعمدة، وتركيب الكشافات LED، واللمبات الجديدة، وذلك على مدار الأسبوع بقطاعات ومناطق المركز والمدينة.

وتضمنت هذه الإجراءات صيانة وتركيب الكشافات واللمبات الجديدة، وتركيب لمبات LED جديدة، كما تم أيضًا صيانة وشد الأسلاك على الأعمدة في بعض المناطق، واستبدال الأسلاك المتهالكة، وإزالة الشدات المخالفة، وفصل التيار الكهربائي عن المخالفين، وتهدف هذه الجهود إلى منع سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية. 

وتتم متابعة العمل المستمر لمنع عودة التوصيلات العشوائية غير المرخصة وغير الشرعية التي تتسبب في خسائر كبيرة للدولة، وتتم أيضًا متابعة أعمال الصيانة لاستمرار حل مشكلات المواطنين، من خلال إنشاء غرف عمليات دائمة لمواجهة الطوارئ.

وعلى صعيد متصل، يبدأ قطاع كهرباء غرب الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، فصل التيار الكهربى، اليوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا، عن مركز ومدينة بسيون بالكامل.

وكان المهندس أيمن صدقي، رئيس قطاع  كهرباء غرب الغربية، أشار إلى أن فصل التيار عن جميع مغذيات مركز ومدينة بسيون خلال تلك المدة الزمنية المشار إليها، يأتى لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية وحرصا على سلامة المهمات واستمرارية التغذية.

وأوضح رئيس القطاع، أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربى، هى مدينة بسيون بالكامل، وجميع قرى مركز بسيون والعزب التابعة لتلك القرى خلال المدة الزمنية المقررة.

مدينة بسيون بالكامل الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتي ترشيد الكهرباء والإنارة العامة صيانة وتركيب الكشافات تركيب لمبات LED جديدة متابعة أعمال الصيانة

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