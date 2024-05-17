غدًا.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية

أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتهاء استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023 / 2024، والتى ستبدأ يوم غدًا السبت، وتستمر حتى الخميس الموافق 23 مايو، وسيؤدي الامتحان 88682 طالبا منتظم ومنازل بالشهادة الإعدادية العامة، في 412 لجنة امتحانية، بالإضافة إلى 3588 طالبًا للشهادة الإعدادية المهنية في 25 لجنة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن هناك توجيهات مشددة للقائمين على العملية الامتحانية، بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتأكد من عدم وجود أي وسائل الكترونية تساعد على الغش، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، وضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم اللجنة البيضاوي على الوجهين بختم واضح، والتوجيه بضرورة توفير التهوية والإضاءة الجيدة داخل جميع اللجان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الكافي بين مقاعد الطلاب، وتوفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووجَّه وكيل الوزارة، بتوفير المناخ المناسب لجميع الطلاب أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وبدون أي مشكلات، مع الانضباط والحزم والنظام، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل جميع المدارس، والتشديد على منع دخول الهاتف المحمول، والسماعات الالكترونية، وأي وسائل تساعد على الغش، والتواصل مع رؤساء المدن والاحياء لمنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين، أمام جميع المدارس، والنظافة خارج اللجان، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

كما وجَّه حسن، بسرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والفرعية المنعقدة بالإدارات التعليمية العشر بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة، والتحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية الطالب الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، ومنع خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة، وضرورة تواجد الزائرة الصحية طوال فترة الامتحان، وسرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية حال وجود أي مشكلة.